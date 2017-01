A tanulók két nagy csoportban utaztak autóbusszal Besenyőre, szombaton a tíz-tizenegyedikes tanulók, vasárnap a kilencedikesek és a társult nyolcadikosok élvezhették a gondtalan életet – összességében száz diák. A Panoráma Motelhez közel alakították ki egynapos táborukat, a tó jegén. A biztonság adott volt, a jég vastagsága meghaladta a harminc centimétert – ezt ellenőrizni lehetett a jéghorgászok által fúrt lékeknél.

Elsöpörték a havat, korcsolyapályát alakítottak ki, a szánkózás kedvelői a közeli ereszkedőn szórakozhattak. Két hatalmas hóembert is építettek, a napi program szinte kötelező része volt a hóban „fürdetés”. A hétvégén a tavon horgászversenyt is szerveztek, akit érdekelt, betekinthetett a lékhorgászat titkaiba is.

„Célunk a szabadidő hasznos és kellemes eltöltése. Kijövünk a természetbe, szabad levegőn vagyunk” – mondta érdeklődésünkre Sebesi Zoltán. Hogy a számítógép mellett hogyan érzik magukat, nem tudja, de azt látja, hogy a kirándulás mindenkinek tetszik, felszabadultan szórakoznak, feltalálják magukat a gyerekek – mondta. A szórakozás mellé egy kis földrajz-ismeretet is becsempészett a tanár, a tanulók ismereteket szerezhettek a tó elhelyezkedéséről, ha távolról is, megnézhették a Bodoki-hegység vonulatát, az Órisápince-tetőt, a Háromszéki-medence elhelyezkedéséről is tájékozódhattak. A tanár elmondta, a földrajzi ismeretek elsajátítása főként a hegyi túrák alkalmával kerül előtérbe. „Jól érzem magam, kicsit hideg van, de mindenképp jobb itt, mint a számítógép mellett ülni. Pedig szinte nap mint nap néhány órát kint vagyok” – mondta kérdezősködésünkre Köllő-Rab Tamás, aki nyolcadikosként is megállta helyét a nagyobbak között.