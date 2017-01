A törvénytervezet elutasítását a kulturális bizottság alelnöke, Diana Tuşa SZDP-s képviselő indítványozta, és a testület egyöntetűen megszavazta. A rendeletet, miszerint a román állam megvásárolja a Brâncuşi-szobrot, a leköszönt kormány bocsátotta ki 2016-ban. Konkrétan arról határozott, hogy az állami költségvetésből 5 millió eurót biztosít a szobor megvásárlására, a fennmaradó 6 milliót pedig közadakozásból gyűjtik össze. De mivel adományokból mindössze 1,1 millió euró folyt be, azt a kiegészítést javasolta a Cioloș-kabinet, hogy az egész fennmaradó összeget a kormány fogja biztosítani. A szakbizottságnak most Alexandru Oprean, a kulturális minisztérium államtitkára azt mondta: nem tudják ezt felvállalni, noha Brâncuşi műve továbbra is prioritást jelent a tárca számára.