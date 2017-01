Az utóbbi időben sok szó esett a romániai titkosszolgálatokról, amelyeknek nagyon fontos feladataik vannak nemzetbiztonsági téren, és teszik is a dolgukat, még ha a közvélemény nem is mindig tud róluk; de ezért titkosszolgálatok – jelentette ki Iohannis, aki jónak látja, hogy a hírszerzők helyéről és szerepéről beszélnek. Szerinte két nagyon markáns határvonalat kell húzni ebben a vitában: nagyon világosan tisztázni kell a titkosszolgálatok és a politika viszonyát, ugyanakkor azt is szabályozni kell, hogy a politika mennyire avatkozzék be a titkosszolgálatok működésébe. Ő maga úgy véli, egyiknek sem kell a másik területére tévednie, de jól dolgozó hírszerzésre és valós, hatékony, átlátható, erős és pártatlan parlamenti ellenőrzésre szükség van.

Nem egy pártnak kellene meghatároznia az ellenőrzés módját, hanem a hatalmon és az ellenzékben levőknek együtt kell megtárgyalniuk, mert a hatalom változhat, de a titkosszolgálatok maradnak, és szavatolniuk kell a nemzetbiztonság rájuk eső részét – jelentette ki az államfő.

Az új parlamentnek egyébként sok teendője lesz: Klaus Iohannis és tanácsosai összesen 12 olyan törvényt számoltak össze, amely valamiképpen a nemzetbiztonságra vonatkozik, és ezek fele a titkosszolgálatokra – és a cél az, hogy javítsuk ezek tevékenységét. Az új parlamenti többségnek meghatározó szerepe lesz abban, ahogy a nemzetbiztonsági kérdéseket kezelni fogja: e törvényekkel és a tervezett amnesztiákkal is bizonyítania kell érettségét, amelynek mértékét a születendő jogszabályok fogják megmutatni. Egyelőre az új többség nem tett semmit néhány bizottsági elnök kinevezésén és populista intézkedések elfogadásán kívül – vélekedett az államfő, aki szerint ezután dől el, hogy ez a többség diktálni fog, játszmákat rendezni és kifehéríteni a vádlottakat, vagy pedig megérti, hogy Románia csak egy van, és az elnök mellé áll, hogy a nemzetbiztonságot, a jogállamot szavatolja, és azon lesz, hogy a román erős nemzetté váljon a többiek között. Ő maga a második változatot szeretné látni, egy érett többséget – jelentette ki Iohannis, és azzal zárta beszédét: várok.