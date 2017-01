Az út tulajdonosa, a kovásznai városháza a tél elején kapta újból kezelésbe a DC14 jelzésű kommandói szakaszt. Rövid volt az idő a téli karbantartási szerződés megkötésére, de a lehetetlennek tűnő feladatot – sok esetben fellebbezések miatti huzavona miatt késik az odaítélés – a polgármesteri hivatal teljesítette. Egyedüli jelentkezőként egy bodoki cég nyerte el liciten a szolgáltatás elvégzésének jogát – a korábbi években felfogadott bodzafordulói vállalkozás tavaly nem érdeklődött.

Kezdőként is jól teljesít az út karbantartója. A havat eltakarították, az utat csúszásgátlóval megszórták. Az emelkedőkre, éles kanyarokba még több homokot hullattak, odafigyeltek, hogy a szűkebb helyeken is tágas részeket alakítsanak ki, ahol könnyedén elfér egymás mellett akár két teherautó is.

A tavasz érkezésével tovább kívánják javítani az út állapotát – mondta el érdeklődésünkre Gyerő József polgármester. Már korábban kaptak a megyei tanácstól 300 ezer lejt, ezt korlátok megerősítésére, újabbak telepítésére, sáncok, átereszek karbantartására fordítják – ismertette Gyerő. Ugyanakkor elkészítik az út széles körű felújításának dokumentációját, hogy pályázatot nyújthassanak be az Országos Helyi Fejlesztési Programban. A megyeháza is segítséget ígért az útszakasz felújításához, karbantartásához.