Kelemen Tibor, az ügynökség vezetője tegnap elmondta: Lia Olguţa Vasilescu munkaügyi miniszter egyelőre annyit közölt a hivatalokkal, hogy a kormányprogramba foglalt intézkedések végrehajtására kell koncentrálniuk, és ezek közül a munkanélküliség felszámolása az elsődleges. Hogy erre a célra milyen összegek állnak majd rendelkezésre, azt egyelőre nem tudni, így tervezni sem lehet – tette hozzá. Az igazgató továbbá elmondta: tudomása szerint a múlt év végén a munkanélküliségre fordítandó éves összegből nagyjából 900 millió lej maradt meg országosan (ez részben az ügynökségek által végzett munka eredménye, a megfelelő intézkedések hatása), illetve az országos szociális béralapnál is közel háromszázmillió lejjel többet jegyeztek december végén. A gond az, hogy ezt a többletet nem tudják az ügynökségek felhasználni, a szaktárca úgymond visszaveszi a pénzeket. Úgy tűnik, az a szabály, „ha jól teljesítettél, akkor is elveszik, ha rosszul, akkor is” – tette hozzá.

A háromszéki munkaerőpiacot illetően Kelemen elmondta: az ügynökség 2016-ban összesen 3168 személyt segített álláshoz (tanácsadással, képzésekkel, közvetítéssel), 497 esetben nyújtottak pénzbeli ösztönzést bértámogatás formájában. Kelemen Tibor hozzátette: mindezt annak dacára sikerült elérniük, hogy tavaly kimondottan gyenge volt a képzések finanszírozása. A munkanélküliségi mutatók egyébként decemberben sem mutattak nagy kilengést a korábbi hónapokhoz képest, amint a rendelkezésre álló álláslehetőségek is nagyjából ugyanazokat a területeket célozzák, mint eddig: textilipar, kereskedelem, építőipar, egészségügy. Legnagyobb igény a szakmunkásokra van. Kelemen Tibor utóbbi kapcsán kifejtette: nagy kérdés, hogy a beiskolázási terveket (hatvanhat szakiskolai osztályt indítanának a következő tanévben) lehet-e teljesíteni, mivel egyre nagyobb szükség van szakemberekre, nemcsak itthon, de a külföldi állásajánlatok jelentős része is erről szól.