A szabályos hokipálya méretű, 30 méter széles és 60 méter hosszú jégpályát teljes felszereléssel szállították le, a karbantartó gépet azonban a város a tervek szerint megvásárolja. Az elképzelések alapján ősztől sátorfödéllel fog működni a pálya, amelyet a nyár folyamán biztosít az Akadémia, így a következő idényre való készülést már jobb körülmények közt kezdhetik meg a Királypingvinek.

„Az új mobil műjégpálya lehetőséget biztosít a jégkorong fejlődésére, így mi is könnyebben tudunk majd dolgozni a gyerekekkel, és a toborzás is egyszerűbben működhet. Az akadémiának hála, egész évben jégen lehetünk, illetve rengeteg csapat- és közösségformáló tevékenységet is szervezünk. Az is sokat jelent, hogy Sepsiszentgyörgynek nincs felnőttcsapata, ha lenne, akkor a toborzás is könnyebben menne, más lenne a hoki vonzereje. A hosszú távú céljaink közt szerepel, hogy újra legyen felnőttcsapat is. Továbbá az is említésre méltó, hogy a Sepsi Arénában a Királypingvinek csapata kap egy teljesen felszerelt öltözőt, ami javít a körülményein, hiszen edzés után jólesik zuhanyozni és melegben öltözni” – mondta Kernászt Huba Attila jégkorongedző.

A Királypingvinek jégkorongklub a folytatásban is gyerekeket toboroz, illetve várnak minden olyan 2008 után született fiút és lányt, aki szeretne megismerkedni a jégkoronggal, és szeretne egy vidám, összetartó csapathoz tartozni. A korcsolyatudás nem feltétel, illetve edzéseiken a jégszezon előtt és után erőnléti és ügyességi játékos feladatokat végeznek, továbbá számos egyéb sportággal (görkori, görhoki, floorball, labdajátékok) is megismerkedhetnek. A Székelyföldi Jégkorong Akadémia támogatásával a csíkkarcfalvi födött műjégpályán is edzenek a hokisok.

Az eddigi körülményeket figyelembe véve a Királypingvinek jégkorongklub jelenleg négy korosztályban (U8, U10, U12, U14), azaz közel ötven gyerekkel dolgozik, akikkel az országos bajnokságban vesznek részt, illetve terveik közt szerepel legalább egy korosztályos alakulattal szerepelni a magyar bajnokságban és külföldi tornákon is. Négy edző – Ugron Endre, Bogyán János, Kertész Zoltán és Kernászt Huba Attila – dolgozik közösen Sepsiszentgyörgyön, a helyiek munkáját pedig az akadémia alkalmazásában lévő kanadai technikai igazgató, Del Pedrick, valamint egy finn kapusedző, Sam Liebkind is segíti. Az akadémia minden hónapban összetartást szervez, ahol korosztályonként minden csapat jelen van, és két napig együtt edzenek.

Az érdeklődők hétfőn, szerdán és pénteken 17 órától a város főterén felállított műjégpályánál jelentkezhetnek, vagy további információkért Kernászt Huba Attilánál érdeklődhetnek (telefon: 0742 081 201).

„A jégkorong a legdinamikusabb csapatsport, nagyon gyors játék, amely a játékostól gyors helyzetfelismerést, gyors döntéseket igényel, amelyeket ugyanolyan gyorsan meg is kell valósítani. Ennek gyakorlása már gyerekkorban próbára teszi, fejleszti a reflexeket. A jégkorongozó gyerekek nem csak elméletben vannak biztonságban, hiszen komoly védőfelszerelések védik a sérülésektől akár szándékos, akár véletlen veszélyeztetésről van szó” – hangsúlyozta Kernászt, aki azt is elmondta: a hétvégén a Román Jégkorongszövetség Brassóban szervez országos mini-jégkorongtornát a nyolc, tíz és tizenkét év alatti gyerekeknek, amelyre a Királypingvinek gyerekcsapatai is beneveztek. Emellett pedig január 27–29. között nemzetközi U10-es tornára készülnek, amelyet a MAC Budapest szervez, és az akadémiának köszönhetően öt székelyföldi alakulat – Gyergyószentmiklós, Csíkszereda, Felcsík, Alcsík, illetve Sepsiszentgyörgy és Kézdivásárhely (közös csapattal) – vesz részt.