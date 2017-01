Nemes Áron igazgató elmondása szerint a kiutalt pénzből 300 tréningruhát (Adidas és Jako) vásároltak, továbbá beszereztek 53 kézi-, 40 kosár- és 7 medicinlabdát, a fennmaradt összegből pedig jutott még 51 birkózói, 37 atlétikai és 32 kézilabdás mezre, felszerelésre. A Kovászna Megyei Tanfelügyelőség segítségével a Sepsi ISK még két kosárlabdapalánkot és egy birkózószőnyeget is vett. – Ezen beruházás révén egységesíteni tudtuk csapataink kinézetét, a jó eredményekről már edzőinknek és sportolóinknak kell gondoskodniuk – tette hozzá Nemes Áron.

Szerdai sajtótájékoztatóján a Sepsi ISK vezetője arról is szót ejtett, hogy jól haladnak a nyári stadionban lévő új székház építkezési munkálatai, s nagyon bízik abban, hogy két-három éven belül beköltözhetnek oda. Nemes azon terveiről is beszélt, hogy a közeljövőben sportmúzeumot is alapíta­nának.

A hat szakosztállyal – kézilabda, kosárlabda, birkózás, asztalitenisz, torna, atlétika – működő Sepsi ISK-nál tizenhét tanár, edző irányítása alatt és harminc csoportban 404 sepsiszentgyörgyi vagy környékbeli tanuló sportol. (tibodi)