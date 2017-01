Az orvos azt is elmondta, a páciensek kora hat hét és 10 év között mozog, a legkisebb, a hathetes csecsemő az édesanyjától kapta el a betegséget. Ez azt jelenti, hogy az anya sem volt beoltva, és korábban nem is esett át a kanyarón. „Normális esetben, ha az anya átesett volna a betegségen, vagy be lenne oltva, a csecsemő hat hónapos koráig védettséget kapna az anyától. A véletlen viszont úgy hozta, hogy az anya éppen a szülés után fertőződött meg” – magyarázta az orvos, aki szerint a kanyaró elleni védőoltást az egészségügyi minisztérium rendelkezésének megfelelően már nem 13, hanem 11 hónapos korban adják be. A betegség szövődményeiként olyan súlyos betegségek alakulhatnak ki, mint a tüdőgyulladás és az agyhártyagyulladás.



Vizsgálódik a Nép Ügyvédje

Hivatalból vizsgálatot indított a Nép Ügyvédje annak a másfél éves gyermeknek az ügyében, aki a feltételezés szerint kanyaróban halt meg a temesvári Victor Babeş Tüdő- és Járványkórházban, az egészségügyi intézmény azonban nem jelentette a halálesetet. A vizsgálat abból a feltételezésből indul ki, hogy sérültek az élethez, testi-lelki épséghez és az egészség védelméhez való, az alkotmány által garantált jogok – tájékoztat a Nép Ügyvédjének közleménye.

A sajtóban megjelentek arról adtak hírt, hogy egy másfél éves, kanyaróval diagnosztizált gyermek elhunyt a temesvári járványkórházban, de az intézmény nem jelentette az esetet a hatóságoknak, így ez nem is jelent meg a Fertőző Betegségeket Ellenőrző és Felügyelő Országos Központ heti jelentéseiben. Az információk szerint a gyermek nem kapott kanyaró, mumpsz és rózsahimlő elleni oltást.

Az egészségügyi minisztérium adatai szerint a kanyaró miatt elhunyt betegek száma 9-re emelkedett – közli az említett forrás. A Nép Ügyvédje tavaly szeptemberben hivatalból vizsgálatott indított, miután a sajtó arról adott hírt, hogy az egészségügyi minisztérium kanyarójárványra hívta fel a figyelmet. A Nép Ügyvédje kérte a szaktárcát, indokolja meg, hogy 2016 áprilisa és októbere között miért nem történt előrelépés a gyerekek kötelező beoltását előíró törvénytervezettel kapcsolatban, valamint hogy reálisan mérje fel, mikor léphet érvénybe a törvény. Az egészségügyi minisztérium akkori vezetősége nem válaszolt a felkérésre, ezért újabb lépéseket tesz ez ügyben – áll a Nép Ügyvédjének közleményében. (Agerpres)