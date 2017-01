A leggyakrabban, az esetek 97 százalékában azért szakíttatják meg a terhességet, mert az önrendelkezési jog alapján lehet súlyos válsághelyzetre hivatkozni – mondta Kisfalvi István, hozzátéve, ezalatt azt kell érteni, hogy az anya testi vagy lelki megrendülését, társadalmi ellehetetlenülését okozná, ha gyermeke születne. A további 3 százalék esetében azért történik abortusz, mert a terhesség bűncselekmény nyomán következett be, vagy mert az anyának az súlyos betegséget okozna, esetleg a magzat súlyos fejlődési rendellenességére derül fény.

Kisfalvi István szólt arról is, hogy a terhesség megelőzésére a megszakított közösülés és a naptármódszer nem megbízható, ezért az óvszert javasolják, amely nemcsak a nem kívánt terhesség, de a szexuális úton terjedő betegségek ellen is véd. A szakértő a terhességmegelőzés újdonságaként említette a hormontartalmú tapaszt.