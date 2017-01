A közel két­órás megbeszélés egyik fő tétele a mezőgazdasági támogatások helyzete volt. Petre Daea a felvetett problémákra válaszolva elmondta: ismeri a gondokat, azon vannak, hogy ezeket kiküszöböljék a rendszerből. Kijelentette: január negyedikén vette át a tárcát, és hamar szembesült azzal, hogy nem egyeznek a minisztériumi akták adatai a terepen lévő helyzettel. De a gazdák is tudnak tenni azért, hogy gördülékenyebben menjenek a dolgok – hangoztatta. A támogatásigénylési iratcsomókat március elsejétől fogadják, az igénylőknek mindent meg kell tenniük, hogy mielőbb benyújtsák irataikat. Ezzel felgyorsulhat az adminisztratív és terepen történő ellenőrzés, hamarabb sor kerülhet a kifizetésekre – magyarázta.

A kifizetési ügynökségtől is vannak elvárásai a miniszternek. Időben be kell jelenteniük, ha egy gazdát ellenőrzésre jelöltek, a vizsgálatnak pedig normális keretek között kell megtörténnie. Az sem érthető, hogy egyes gazdákat éveken keresztül folyamatosan ellenőriznek. Mi értelme van egymást követő években ellenőrizni egy gazdát, ha az korábban nem tévedett? – tette fel a kérdést.

Az öntözőrendszerek helyze­te is a napirenden szerepelt. A rendszerváltást követően szétverték a működő öntözőrendszereket, és most nagy befektetésekre lenne szükség helyreállításukhoz. Erre a célra pályázati rendszerben folyósítanak pénzt. Megjegyezte: csak azokat a projekteket támogatják, melyek a gyakorlatban is kivitelezhetőek.

A háromszéki gazdák szószólójaként Ötvös Mózes elmondta: az ígéretek legyenek konkrétak, és teljesítsék azokat. A minisztérium és a gazdatársadalom között legyen kölcsönös megbecsülés, ne fékezzék a farmerok lendületét. Konkrét kérdést is felvetett: kérte a minisztert és a Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség jelen lévő vezérigazgatót, keressenek megoldást, és a kőröspataki Téglás Csabának mielőbb folyósítsák a ki nem fizetett állattenyésztési támogatást.

Petre Daea összefoglalásként kijelentette: nem tud mindent megoldani, de szavát adja, hogy éjjel-nappal azért dolgozik, hogy javuljon a hazai mezőgazdaság helyzete.

A gyűlést követően a miniszter irodájába invitálta a háromszéki küldöttséget. Ötvös személyesen adta kezébe a pénteki, bodzafordulói gazdagyűlés meghívóját. Személyesen nem tud jönni, de ott lesz megbízottja – ígérte a miniszter. Más kérdések is szóba jöttek, a tárcavezető teljes nyitottságáról, hozzáállásáról biztosította a háromszékieket, felvetve: előttük bármikor nyitva áll kabinetjének ajtaja.