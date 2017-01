A tervezet közkegyelemben részesítené azokat a személyeket, akiket legfeljebb ötéves börtönbüntetésre vagy pénzbüntetésre ítélt a bíróság. A 60 évet betöltött vagy ötévesnél kisebb gyermeket eltartó bűnözők, a várandós nők és a halálos betegek büntetését megfelezik (utóbbiak akár teljes körű közkegyelemben is részesülhetnek), de egy éven belül törleszteniük kell a rájuk kirótt kártérítést. Mindez nem vonatkozik a visszaeső bűnözőkre, és azokra, akiket az állam elleni bűncselekmények, emberölés, súlyos testi sértés, halált okozó ütés, szabadságfosztás, lakhelysértés, zsarolás, nemi bűncselekmények, rablás, kalózkodás, szökés miatt ítéltek el. Nincs kegyelem a megvesztegetés, befolyással való üzérkedés, ember- és kábítószer-kereskedelem vagy informatikai csalás miatt elítéltek számára sem.

Florin Iordache tárcavezető szerint Románia negyven büntetés-végrehajtó intézményében 19 ezer férőhely van, ahol 27 ezer elítéltet tartanak fogva, a közkegyelemmel pedig 2300–2500 elítélt kerülne szabadlábra.

A büntető törvénykönyvet is több helyen módosítaná az új kormány. A feljelentők csak akkor köthetnének vádalkut (büntetésük enyhítésére), ha legkésőbb hat hónappal a tett elkövetése után jelentkeznek, a hivatali visszaélés pedig csak 200 ezer lej fölötti kár esetében minősülne bűncselekménynek. A bűnvádi eljárás elindításához a sértett fél panaszára is szükség lenne, tehát hivatalból többé nem indítanának kivizsgálást. A hivatali visszaélésért kiróható szabadságvesztés felső határa öt évről háromra csökkenne. A tervezet a közhivatalnokok által elkövethető visszaéléseket, illetve az ezekért kiróható büntetéseket is újraszabja, például a családtagok, rokonok alkalmazása csak akkor üldözendő, ha illetéktelen haszon származik belőle.



Spontán tüntetések

A két tervezet nyilvánosságra kerülése után néhány órával Bukarestben már több százan tüntettek az Egyetem téren. Estére már közel háromezren gyűltek össze és indultak el a kormánypalota elé. Ugyanakkor több nagyvárosban – Kolozsváron, Temesváron, Jászvásáron, Nagyszebenben, Craiován is – utcára vonult néhány száz ember SZDP-, Dragnea- és kormányellenes jelszavakkal.