A 751 képviselő közül 663 adta le a szavazatát érvényesen. Tajani 351 voksot kapott, riválisa, a szociáldemokrata Gianni Pittella 282-t. Az abszolút többséghez minimum 317 szavazatra volt szükség. A szavazatszámlálást követően Martin Schulz, az EP leköszönő elnöke mellett a frakciók vezetői is gratuláltak Tajaninak.

Az első három körben még hat elnökjelöltre szavazhattak a képviselők, azonban ezekben a fordulókban egyik jelölt sem szerezte meg az abszolút többséget, így a negyedik körben az előzőleg legtöbb szavazatot kapó két jelölt között dőlt el a verseny.

Kedd reggel a liberális frakció jelöltje, Guy Verhofstadt visszavonta a jelöltségét, miután pártcsoportja szövetségre lépett az Európai Néppárttal. Az elemzők azonban már a néppárti-liberális alkut megelőzően is Tajani győzelmét tartották valószínűbbnek.

Egy parlamenti ciklus öt évig tart, az elnökök, az alelnökök, a quaestorok és a szakbizottsági elnökök mandátuma azonban mindössze két és fél évre szól. Tajani megbízatása ennek megfelelően csak a 2014–2019-es európai parlamenti ciklus második felére szól.

Martin Schulz, az EP szociáldemokrata elnöke november végén jelentette be, hogy januárban lejáró megbízatása után távozik a testületből, és ősszel indul a német szövetségi parlamenti választáson.

Pártközi megállapodások alapján eddig hagyományosan a néppárti és a szociáldemokrata frakció soraiból felváltva választották az EP elnökét, Martin Schulzot azonban egymás után kétszer is megválasztották. Tajani győzelmével viszont az Európai Tanács, az Európai Bizottság és az Európai Parlament elnökségét is a néppárti politikus foglalja el, felborítva a politikai erők eddigi viszonylagos egyensúlyát.

Az elnök felügyeli az Európai Parlament és szerveinek munkáját, illetve a plenáris vitákat. Ő képviseli az EP-t az uniós állam- és kormányfők csúcstalálkozói előtt, ő írja alá az Európai Unió végleges költségvetését, és az Európai Tanács elnökével közösen szignálja az elfogadott jogszabályokat.

Az uniós parlament tegnap a tizennégy alelnök és az öt quaestor személyéről is döntött. Az Európai Parlament egyik alelnökévé választották Pelczné Gáll Ildikó fideszes képviselőt és a a szociáldemokrata Ioan Mircea Pascut.

A magyar kormány szempontjából Tajani főnyeremény, a nemzeti szuverenitás és a keresztény értékek fontosságáról alkotott nézetei jól rímelnek a magyar érdekekre. A viszony olyan jó, hogy az olasz politikus 2007-ben a március 15-i ünnepségen még beszédet is mondott Budapesten, és Orbán Viktorhoz személyesen is közel áll. Némi nézeteltérés csak a menekültkérdésben van. Olaszként és közvetlen érintettként a politikus nyilvánvalóan másképpen képzeli el a megoldást, és nem utasítja el zsigerből a kvótarendszert.