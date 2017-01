Még ebben az évben kidolgozzák a spanyol állam és az autonóm közösségek közötti finanszírozási rendszer reformját – jelentette be Mariano Rajoy spanyol miniszterelnök azt a konferenciát követően, amelyen 15 autonóm közösség elnöke jelent meg, valamint Ceuta és Melilla, az észak-afrikai spanyol exklávék vezetői. Távol maradt a konferenciától a katalán és a baszk elnök.

Mariano Rajoy sajtótájékoztatóján elmondta: egy hónapon belül megkezdi munkáját egy szakértőkből álló bizottság, amelynek feladata az új pénzügyi modell kidolgozása lesz, és amelybe minden autonóm közösség delegál majd egy-egy küldöttet. A kormányfő szerint az új finanszírozási modellnek egyebek mellett szolidaritáson, méltányosságon és átláthatóságon kell alapulnia.

Mariano Rajoy bizakodóan nyilatkozott Spanyolország idei gazdasági kilátásairól. Mint mondta, 2,5 százalék körüli gazdasági növekedésre számítanak, továbbá 400 ezer új munkahely létrehozásával és a munkanélküliség 17,6 százalékra csökkentésével számolnak. Ugyanakkor az adóbevételek még mindig 20 milliárd euróval elmaradnak a gazdasági válság előtti, 2007-es számoktól – jegyezte meg, hozzátéve azt is, hogy megnövekedtek a nyugdíjköltségek, és 14 millióan részesülnek szociális juttatásokban a dél-európai országban.

Arra az újságírói kérdésre, hogy miként lehet új finanszírozási rendszerről dönteni, ha például Katalónia nem vesz részt a munkában, a miniszterelnök azt mondta: az egyeztetés nyitott, abba bármikor be lehet kapcsolódni.

Az autonóm közösségek közötti pénzelosztási rendszert régóta kritizálják maguk az érintettek és szakemberek is. Komplikáltnak, nehezen átláthatónak, valamint igazságtalannak és kiegyensúlyozatlannak tartják.