* A sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházban ma 20 órától fellép a rétyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar Maksai József vezényletével. Jegyek a városi kulturális szervezőirodában kaphatók. * Szombaton 18 órától Alkalmi szélhárfa címmel a sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban, a Bod Péter Megyei Könyvtár társszervezésében Fekete Vince és Lövétei Lázár László költők irodalmi estje. Beszélgetőtársuk Szonda Szabolcs könyvtárigazgató. Az est Fekete Vince Szélhárfa. 99+1 haiku és Lövétei Lázár László Alkalmi című friss versköteteinek bemutatója is egyben. * Szombaton 20 órától a sepsiszentgyörgyi Best Western Szálloda Di Stefano Termében az Evilági zenekar koncertezik. Az eddig megjelent albumok és a Zenerege című készülő lemez dalaiból hangzik el válogatás. * A Balassi Intézet, Magyarország Kulturális Központja, a Kónya Ádám Művelődési Házzal együttműködve vasárnap 18 órától vetítéssel egybekötött szakmai beszélgetést tervez Oláh Katalin filmrendezővel, valamint Csukás Sándor operatőrrel, az Ignácz Rózsa, valamint az Erdős Renée dokumentumfilmek alkotóival a Kónya Ádám Művelődési Házban.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Szombaton 18 órától nyílik az Incze László Céhtörténeti Múzeumban Ilés-Muszka Rudolf és Vargha Mihály Szoborerdő című képzőművészeti kiállítása. A tárlatot Dobolyi Annamária művészettörténész nyitja meg, közreműködik Nagy-Babos Tamás kézdivásárhelyi magyartanár. Az est házigazdája Dimény Attila, az Incze László Céhtörténeti Múzeum igazgatója. * A Vigadó Művelődési Ház nagytermi stúdiójában vasárnap 19 órától versek és dalok József Attila, Radnóti Miklós, Márai Sándor, Kovács András Ferenc, Orbán János Dénes, Parti Nagy Lajos műveiből. Előadják: Szabó Enikő színművész (ének- és dalszerző), Varga Nándor (gitár), Szabó Zsolt (zongora), Veress Albert (perkució). A jegy ára 10 lej.

KOVÁSZNA. A Művelődési Központban ma 13 órától diákelőadás a Kőrösi Csoma Sándor Líceum IX–XII. osztályainak: a sepsiszentgyörgyi Evilági és a kovásznai HANGfoglalás együttes közös koncertje, közreműködnek a líceum diákjai. * A művelődési házban az Ignácz Rózsa Irodalmi Klub szervezésében január 23-án, hétfőn 17 órától Egyed Emese kolozsvári költő, egyetemi tanár, irodalomtörténész tart előadást A hűség: Mikestől a kortárs költőkig, írókig címmel. Közreműködnek: Balogh Zoltán, Deák Gellért Gedeon diákok és a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola kovásznai tagozatának hegedűsei Gáspár Csaba zenetanár vezetésével. Házigazda: Gödriné Molnár Márta.



Színház

CSEH TAMÁS-ELŐADÓEST. Bérleten kívül tekinthető meg a Rajtammaradt télikabát című Cseh Tamás-est Gajzágó Zsuzsa, Simó-Lakatos Barna, Katona Dávid és Ráduly Zsófia előadásában ma 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Háromszék Táncstúdióban.

M STÚDIÓ. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház A Jó, a Rossz és a K**va Anyád című előadást szombaton 19 órától játssza a Háromszék Táncstúdióban. Rendező: Fehér Ferenc.

NEMZETI SZÍNHÁZ. A marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat Christine Rinderknecht Stresszfaktor-15 című ifjúsági előadásával lép fel Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház nagytermi stúdiójában szombaton 19 órától. Rendező: Csáki Csilla.

POKOLSÁR EGYESÜLET. A Kovásznai Művelődési Központban szombaton 19 órától a Pokolsár Egyesület színjátszó csoportja bemutatja Tamási Áron Boldog nyárfalevél című három felvonásos színjátékát. A darab rendezője Gazda József.

HAHOTA. A marosvásárhelyi színtársulat legújabb zenés szilveszteri kabaréjának címe Ha betéved – nem téved!, rendezője Kovács Levente. Január 22-én 17 és 20 órától; 23-án, 24-én 19 órától; 25-én 17 és 20 órától, valamint 26-án 17 és 20 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében játsszák. Jegyek elővételben Szilágyi Lászlónál (helyfoglalás a 0724 282 735-ös telefonszámon) és a városi szervezőirodában.



Zene

Kézdivásárhelyen Bagdi Bella életmódfejlesztő énekesnő tart Sorsfordító önbecsülés címmel zenés estet ma 18 órától a Vigadó Művelődési Ház nagytermében. Jegyek elővételben 25 lejért kaphatók a Vigadó jegypénztáránál.



Tánc

TÁNCHÁZ. Az év első táncházát ma rendezik meg Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház előcsarnokában, amely egy- órás gyimesi néptáncoktatással kezdődik 21 órakor. Házigazdák: Melles Endre és Ádám Júlia, muzsikál a Heveder zenekar és a Folker együttes.

A HARGITA NEMZETI SZÉKELY NÉPI EGYÜTTES a Táncoljatok – táncosok a táncról című előadásával vendégszerepel Sepsiszentgyörgyön vasárnap 19 órától a Háromszék Táncstúdióban. Az előadásra jegyet vásárolni a kulturális szervezőirodában lehet (telefonszám: 0267 312 104).



Rádió

Ma 12.30-tól Medvetörténetek a Sepsi Rádióban. A műsor vendége Lengyel Melinda vadász.



Kiállítás

Sepsiszentgyörgyön az Ikebana Kör évnyitó kiállítására szombaton 11 órától kerül sor a Kónya Ádám Művelődési Házban. Az érdeklődők megismerkedhetnek a japán virágművészet néhány alapfogalmával, és kipróbálhatják a virágrendezés első lépéseit – aki teheti, vigyen magával ágat, virágot. A rendezvény 14 óráig tart.



Hitvilág

Sepsiszentgyörgyön január 22-ig tart a Megbékélés – Krisztus szeretete szorongat minket (2Kor 5,14-20) témájú ökumenikus imahét. Ma 18 órától az unitárius templomban igehirdető Szabó Lajos kanonok, szombaton 18 órától a Szent József katolikus templomban igehirdető Kovács István lelkész-közügyigazgató.



Megjelent Hencz Hilda: Magyar Bukarest. A Magyar Napló és a Hármas Alapítvány közös kiadásában megjelent 360 oldalas könyv ára 45 lej, megvásárolható a H–Press elárusítóhelyein.



Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 131-es úton Mikóújfalu, Bibarcfalva, Barót; a 11-es országúton Kökös, Nyujtód, Maksa, Csernáton, Bereck; a 12-es országúton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Szotyor, Kökös; Kézdivásárhely és Sepsiszentgyörgy közelében mérik a járművek sebességét.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön mától csütörtökig naponta 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Salvia II. (telefon: 0267 313 112, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki), 8–12, 16–20 óráig szombaton és vasárnap a Mihai Viteazul téri Hygea (0267 351 057); Kézdivásárhelyen hétvégén a Richter Gedeon (0267 362 280), hétfőtől a Dona; Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton 8–16 óráig, vasárnap 9–15 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Mária (0267 377 314, sürgősség esetén: 0729 831 568) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

JÁTSZÓHÁZ. A sepsiszentgyörgyi Pro Waldorf Egyesület játékos foglalkozást szervez 5–6 éves gyermekeknek Sepsiszentgyörgyön a Nicolae Colan Általános Iskolában (2. emelet) szombaton 10 órától. A foglalkozást Incze Beáta Waldorf-pedagógus vezeti. Ezzel egy időben megbeszélésre várják azokat a szülőket is, akik érdeklődnek a Waldorf-pedagógia iránt, és szívesen adnák gyermeküket a 2017-ben induló előkészítő osztályba.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában ma 19 órától társaságitánc-tanfolyam. Telefon: 0722 233 774.

SZABÁS-VARRÁS. A sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola szabás-varrás felnőttképzés második évfolyamának végzősei mutatják be az általuk elkészített ruhadarabokat ma 16 órától a Kós Károly Iskolaközpont nagytermében.

ARANYSZÍVEK NYUGDÍJASEGYESÜLET. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban szombaton 15 órától közgyűlést tartanak, vasárnap 18 órától családi nyugdíjasbált szerveznek a Fehér ló vendéglőben. Telefon: 0743 064 786.

MOZI. A sepsiszentgyörgyi 9D moziban kibérelhető a terem legtöbb 12 személy számára hosszúfilmek megtekintésére. Vetítési időpontok: kedd–péntek 14, 16.30, 19, 21.30 órától, szombat-vasárnap 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30 órától. Hétfőn zárva.

HAGYOMÁNYOSTERMÉK-VÁSÁR. Vasárnap 9 órától Kovásznán a SuperCOOP előtti parkolóban rendezik meg a hagyományos és helyi termékek vásárát.

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön a Grigore Bălan tábornok úti 105-ös tömbházban ma 9–14 óráig, Bölönben a 2-es és a 3-as transzformátorállomás közelében ma 8–16 óráig, Kézdivásárhelyen szombaton 9–16 óráig a Vásárhelyi Péter, Apafi Mihály, Híd utcában és az 1-es, 2-es, 3-as udvartérben szünetel az áramszolgáltatás.