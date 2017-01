A két csapat közti hagyományos rivalizálás mellett a találkozó az együttesek rangsorban elfoglalt helye miatt is derbi: a házigazdák a második helyről, míg a Zoran Mikes irányította gárda éllovasként várja az összecsapást. A brassói lányok 12/3-as (győzelem/vereség), míg a sepsiszentgyörgyi zöld-fehér mezesek 14/1-es mérleggel rendelkeznek, és jelen pillanatban ők a bajnokság két legjobb csapata, a külön párharcukat pedig 11–1-re a SIC vezeti. Akárcsak a Sepsi-SIC, az Olimpia is győzelemmel zárta a pontvadászat előző körét: Dan Calancea tanítványai 98–68-ra győztek a Jászvásár otthonában. Igazi kosárlabda-csemegének ígérkezik az összecsapás, így aki teheti, ne hagyja ki.

Teremlabdarúgás. Könnyebb meccs előtt a Kézivásárhelyi SE, nehéz feladat vár a Sepsi FC-re. A hétvégén a 16. fordulóval folytatódik az I. ligás futsalbajnokság: a céhes városbeliek szombaton a Kolozsvári Clujana otthonában lépnek pályára, a megyeszékhelyi zöld-fehérek – akik a héten közös megegyezéssel lemondtak Mihály Zoltán szolgálatairól – vasárnap a bajnokesélyes Temesvári Informatikát látják vendégül. Az összecsapásnak 17 órától a Szabó Kati Sportcsarnok ad otthont. Mihály egyébként visszaigazolt az FK Székelyudvarhelyhez, és az idény végéig szóló szerződést írt alá. Mindkét csapatunk elvesztette hétvégi ellenfelével szembeni odavágóbeli mérkőzését: a KSE 6–4-re kapott ki Kolozsvártól, míg az FC 6–2-re a bánságiaktól. (tibo)

Kézilabda. Újabb nehéz mérkőzés előtt áll a Sepsi-SIC, hiszen a hét ponttal nyolcadik zöld-fehér mezesek vasárnap 11 órától a Szabó Kati Sportcsarnokban a kilenc ponttal hetedik Nagyvárad csapatát fogadják a női A-osztályos kézilabda-bajnokság 12. fordulójában. A pontvadászat előző körét a Slatina vendégeként 14 gólos (33–19) vereséggel zárta a SIC, míg a határmentiek hazai környezetben 35–29 arányban győztek a Brassói Național ellen. A két alakulat az előző idényben is találkozott egymással: a sepsiszentgyörgyi odavágóban a háromszékiek örülhettek, miután 31–22-re legyőzték a nagyváradiakat, viszont a visszavágón a Bihar megyeiek diadalmaskodtak 26–24-re. Izgalmas mérkőzésnek ígérkezik a vasárnapi összecsapás, hiszen a SIC megszerezheti szezonbeli harmadik győzelmét, amivel akár a rangsorban is megelőzheti a nagyváradiakat. Amúgy a szentgyörgyiek legutóbb október 30-án ünnepelhettek győzelmet, akkor Temesvár ellen gyűjtötték be a három pontot, de előtte két héttel szintén hazai pályán győztek Mioveni ellen, és szeptemberben döntetlent játszottak a Kisjenői Körös vendégeként. (miska)