A II. Dani Kinga-emlékver­seny keretében január 28-án, szombaton síversenyen mérhetik össze tudásukat az érdeklődők, akik 8.30-tól 9.30-ig iratkoz­hatnak, a megmérettetés pedig 10 órától veszi kezdetét. A versenyre jelentkezni nemcsak a helyszínen lehet, hanem az egyesü­let honlapján – www.alpinsport.ro – az események menüpont alatt is, viszont az online jelentkezés határideje január 27., 18 óra. Természetesen gyerekek és felnőttek is nevezhetnek, aki­ket különböző korcsoportokba sorolnak. A gyerekeknél külön versenyeznek majd az óvodások, az I–IV., az V–VIII. és a IX–XII. osztályosok, a felnőtteknél pedig 19–39 és 40–59 évesek, illetve 60 év felettiek. Az erőpróba után a szervezők 19 órától síbált tartanak az Orchidea Events vendéglőben. A síbálon való részvételhez kérik, az érdeklődők január 23-ig jelentkezzenek be az egyesület honlapján az események menüpont alatt. Január 29-én, vasárnap 10 órától megkoszorúzzák a 2013-ban elhunyt Dani Kinga sírját a szemerjai temetőben. (miska)