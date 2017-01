A volt világelső rengeteget hibázott, és rövidítésben vesztette el az első szettet, majd fordítani tudott, de az élete meccsét játszó, 30 éves rivális újabb játszmában egyenlített, így jöhetett a döntő felvonás. Ebben Isztomin egy brékkel előnybe került, és már nem is engedte ki a kezéből a győzelmet (7:6, 5:7, 2:6, 7:6, 6:4). A meccs 4 óra 48 percig tartott.

Djokovic és a szabadkártyával indult Isztomin mind az öt eddigi összecsapását a szerb sztár nyerte. A világranglistán második Djokovic korábban 2008-ban, 2011-ben, 2012-ben, 2013-ban, 2015-ben és 2016-ban bizonyult a legjobbnak Melbourne-ben.

A férfi mezőnyben más meglepetés a csütörtöki játéknapon nem történt, az esélyesek minden párosításból továbbjutottak. A két francia, Richard Gasquet és Gilles Simon, a spanyol Roberto Bautista, a kanadai Milos Raonic, valamint a német Alexander Zverev három, míg a bolgár Grigor Dimitrov, a spanyol David Ferrer és a francia Gaël Monfils négy játszmában győzött.

A nőknél a világranglista harmadik helyén álló, kétszeres Australian Open-elődöntős lengyel Agnieszka Radwanska viszonylag simán kikapott a 34 esztendős horvát Mirjana Lucic-Baronitól, aki Melbourne-ben korábban egyszer sem jutott el a harmadik fordulóig, sőt, 1998 óta a másodikig sem.

A 2014-es finalista Dominika Cibulková, a tavalyi elődöntős Konta Johanna, a korábbi világelső Caroline Wozniacki, valamint a US Open-döntős Karolína Plísková is könnyed győzelmet aratott. Második győzelmével már a 32 között jár Serena Williams is, hiszen a hatszoros bajnok amerikai sztár a cseh Lucie Safarova ellen bizonyult jobbnak két játszmában.