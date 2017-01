Eddig ismeretlen jelenetfotó a Hotel Imperial című filmből. Helyszín: a kolozsvári New York Szálló. Fotó: hangosfilm.hu



A film teljes egészében elpusztult, csak néhány jelenetfotó maradt fenn belőle, a most előkerült fényképek közül azonban csak egy volt ismert. A fényképeket a Hangosfilm portál hozta nyilvánosságra.

A Hotel Imperial Bíró Lajos azonos című, nagy sikerű színdarabjának első megfilmesített változata, ősbemutatója 1918. november 2-án volt a kolozsvári Egyetem-mozgóban. A híres kolozsvári színházigazgató és filmgyáralapító, Janovics Jenő rendezte, a főszerepet Várkonyi Mihály játszotta. A jeleneteket Szamosújváron, Désen és a kolozsvári New York Szállóban forgatták.

A film érdekessége nemcsak az, hogy az első világháborút kortárs eseményként dolgozta fel, hanem az is, hogy a magyar katonaságot az 51. közös gyalogezred katonái, az oroszokat pedig gyalui orosz hadifoglyok alakították.

A film cselekménye, adatlapja és jelenetfotói a Hangosfilm portálon érhetőek el.