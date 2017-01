Az Együtt a mellrák ellen támogatócsoportot Incze Zita indította 2015 januárjában a Kovászna Megyei Vöröskereszten belül. A kálnoki daganatos beteget öt éve műtötték, azóta nagyon sok sorstársának adott tanácsot, a kéthetente tartott találkozókra pedig szakorvost, pszichológust, reflexológust, gyógytornászt hívott meg, hogy az érintettek tisztában legyenek lehetőségeikkel, a kapott információk segítségével teljesebbé tegyék életüket. Csoportjuknak tizenkét éve műtött tagja is van, Sepsiszentgyörgyön tizenhat-tizennyolc mellrákos jár a találkozókra, a tavaly indított baróti csoportba tizenketten látogatnak el rendszeresen.

A Bethlen Gábor Alapnál elnyert 600 ezer forintos támogatásból említett eszközök beszerzésén és szétosztásán kívül szórólapokat készítettek a mellrákszűrés fontosságáról, és más úton is terjesztették a betegség korai felismerésének jelentőségét. A civil szervezet elsősorban azoknak segített mellprotézissel, akik az egészségbiztosító pénztár révén nem jutottak hozzá az eszközhöz vagy nem tudják megvásárolni. 2015-től teszi lehetővé törvény a mellprotézis értékének megtérítését, melltartóval együtt 410 lej értékben, aki drágábbat választ, a különbséget ki kell fizetnie. Háromszéken tavaly az egészségbiztosító pénztár az igényeknek megfelelő ütemben nyújtott támogatást mellprotézishez, de nem minden érintett használja ki a lehetőséget, valamint az is előfordul, hogy a protézis hamarabb megrongálódik, és jogszabály szerint a mellműtéten átesettek háromévente csak egyszer kaphatnak ingyen eszközt.

Kovászna megyében évente hetven-nyolcvan új melldaganatos esetet jegyeznek, közel nyolcszázan szerepelnek a nyilvántartásban, hetven körüli azok száma, akik melleltávolításon estek át.