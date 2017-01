A projekt elsődleges céljai a következők: az egészséges gyerekeknek lehetőséget adni a fogyatékosság fogalmának megismerésére és a fogyatékossággal szembeni attitűdjük pozitív irányban történő változtatására, ezáltal is elősegítve a fogyatékkal élők társadalmi integrációját. A részt vevő mikós diákoknak hat héten keresztül egy-egy alkalommal lehetőségük lesz elméleti tudásukat bővíteni a fogyatékosság témakörében. A meghívott előadók – Kurta Ibolya pszichológus, fejlesztő pedagógus, Pál Réka pedagógus, Kovács Izabella szociális munkás, Lazăr Klaudia egészségügyi aszisztens, Csíki Sándor mozgásterapeuta és Csíki Sándor Jenő gyógytornász, úszómester – a fogyatékkal élők integrációjának nehézségeiről, oktatási és fejlesztési lehetőségeikről tartanak szakmai ismertetőket. A szervezők nemcsak az elméleti tudás bővítésére helyezték a hangsúlyt, ugyanis a diákoknak lehetőségük lesz megismerkedni a Manócska zenekar sérült tagjaival és az Írisz Ház már felnőtt, fogyatékkal élő gondozottjaival is, akikkel több közös programban, tevékenységben vehetnek részt.

A programsorozat zárórendezvényére a Down-szindróma világnapján kerül sor, ez alkalomból szimpóziumot szerveznek erről a témáról, és a projektben részt vevő egészséges gyerekek a Philadelphia Pro Familia Support Egyesület keretén belül működő Manócska zenekar sérült tagjaival közösen zenés műsort mutatnak be.

Lazăr Klaudia