Az aláírók határozottan kiállnak a kolozsvári magyar nyelvű képzőművészeti szakoktatás mellett, és arra is felhívják a figyelmet, hogy az anyanyelvi oktatás Románia alkotmánya és a nemzetközi szerződések értelmében alapvető jog, amelyet az oktatási törvény is szavatol. Ezért kérik az oktatási minisztériumot és a Kolozs megyei tanfelügyelőséget, hogy jövőben is biztosítsák a magyar nyelven történő képzőművészeti oktatást.

A helyi önkormányzatok és megyei tanfelügyelőségek ezekben a napokban döntenek a következő tanévre vonatkozó beiskolázási számokról. A csökkenő gyermeklétszám miatt osztályok szűnnek meg, intézményeket kell összevonni.



Aggódik a pedagógusszövetség

Aggodalommal figyeli a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetségének (RMPSZ) országos elnöksége a kolozsvári Apáczai Csere János Elméleti Líceum képzőművészeti osztályának sorsát. A szövetség állásfoglalásában emlékeztet, hogy a líceum hiánypótló tevékenységet folytatott az elmúlt tizenhat évben. A tanévkezdés után megszüntetett ötödik osztály kapcsán az RMPSZ feleleveníti, hogy a pedagógusszövetség 2013-ban a tanügyminisztériumba eljuttatott állásfoglalásában már figyelmeztetett: súlyos hiba az oktatási rendszert teljes mértékben pénzügyi szempontoknak alávetni, különösen a kisebbségi oktatásban, ahol a fejkvótarendszer bevezetése óta a kis létszámú oktatási intézmények, tagozatok, osztályok, csoportok fennmaradása és működése minden évben „külön procedúra, külön alku tárgyát képezi, amely esetenként akár diszkriminatív megoldásokat is hozhat”.