Adománygyűjtést kezdeményez, és a február 18-án tartandó megyebál bevételét is felajánlja a Veszprém megyei önkormányzat a leégett kommandói iskola javára – közölte tegnapi sajtótájékoztatóján Polgárdy Imre, a megyei helyhatóság elnöke. A pénzt külön számlán gyűjtik össze, amelynek számát az önkormányzat honlapján is közzéteszik. Áldozó Tamás, a közgyűlés Fidesz–KDNP-s képviselőcsoportjának vezetője felidézte, hogy Veszprém és Kovászna megye testvérkapcsolata a 90-es évekre nyúlik vissza. Testvérvárosi kapcsolatban áll hosszú ideje Veszprém és Sepsiszentgyörgy, Tapolca és Zabola, valamint Pápa és Kovászna is. Azt is elmondta: a nemzetpolitikai államtitkárság ötmillió forint segítséget ajánlott fel a kommandói iskola újjáépítésére.