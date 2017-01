A független Nagy István arra kérte társait, támogassák a régió kiemelten fontos intézményének vezetését elvállalókat, az RMDSZ-es Pál-Szilágyi Zoltán pedig azt javasolta, hívják meg őket a testület következő ülésére, hadd mondják el, miként is képzelik el az oktatásfejlesztést.

Az idei tanévben nem először cserélték a vezetőséget: az igazgatói tisztséget huszonöt esztendeig ellátó Dimény János helyére becsengetéskor Urák Gyöngyvért nevezték ki, ám ő a nemrég megtartott versenyvizsgán már nem vett részt.

Érdeklődésünkre Claudiu Cristian, a fiatal földrajz szakos tanár úgy nyilatkozott: bár az évközbeni vezetőségváltásnak nem híve – olyan felfordulást okoz, amit megéreznek a tanár- és diákközösség tagjai is –, de ha már így hozta a sors, s kollégái bíznak benne, vállalta az egyelőre augusztusig szóló feladatot. Elődei, Dimény János és Urák Gyöngyvér is támogatják munkájában, helyettese, Derzsi Kázmér szintén tettre kész fiatal, akivel jól kiegészítik egymást. Rövid távon azt szeretné elérni, hogy a végzősök számára minden olyan lehetőséget biztosítson, ami az érettségin való sikeres szereplésüket garantálja. Amennyiben a következő igazgatói versenyvizsgán sikeresen szerepel, célja, hogy a Gaál Mózes Általános Iskolával a jelenleginél is közelebbi kapcsolat alakuljon ki. „Azt szeretném, ha a két intézmény, amely annyi mindenen osztozik, szinte szimbiózisban élne, mert meggyőződésem, ez hosszú távon mindannyiunk javát szolgálná” – mondotta.