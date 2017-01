A magas lázzal, izomfájdalommal, légzészavarral, általános levertséggel, fáradtsággal járó megbetegedés gyermekeket és felnőtteket is érint, a megyei kórház fertőző osztályának mindkét részlegén a beutaltak fele vélhetően influenzás, még ha nincs is kimutatva mindenkinél a vírus – tájékoztatott a kórházvezető. A betegség várandós anyáknál is jelentkezett, egy gyermekágyas kismamánál pedig bronhopneumónia alakult ki szövődményként, előbb az intenzív osztályon kezelték, majd a fertőzőre utalták – ismertette. A kialakult helyzet miatt hétfőtől látogatási tilalom van az újszülöttosztályon és minden részlegen, ahol gyermekpácienseket kezelnek.

Országosan közel 90 ezer felső légúti megbetegedést jegyeztek jelen szezonban, mintegy százhetven esetben igazolt a vírusfertőzés, az egészségügyi minisztérium mégsem hirdetett grippejárványt. Kovászna megyében a hét eleji összesítés szerint 2731 esetet jelentettek, ami hétszázzal több, mint az év eleji, a két hét alatti növekedés meghaladja a korábbi évek legnagyobb emelkedését – tudtuk meg dr. Sántha Ferenc járványtani főorvostól. A szakember elmondta, általában a karácsonyi és az év végi ünnepek alatt nem növekszik ez a szám, idén ellenben az említett időszakban is nagy volt a megbetegedések aránya, és míg a többi európai országban főként a 65 év fölöttiek körében tombol az influenza, Háromszéken a gyermekeket és fiatalokat is érinti a fertőzés: 276 eset szerepel a nyilvántartásban az 5–14 év közöttiek körében, 858 eset 15 és 44 éves kor között, de óvodáskorú grippésekről is van tudomásuk.

Kérdésünkre, hogy milyen betegségszámnál lehet hivatalosan járványt jelenteni, Sántha doktor elmondta, 2013–2014 telén 4301, 2014–2015 telén 3963 esetről volt tudomásuk, ha ezt idén is elérjük, a jelenséget járványnak nyilvánítják.