A jeles nap alkalmából szervezett események sora már tegnap este elkezdődött A Doberdó hőse – Kratochvil Károly altábornagy, a sokoldalú hazafi című vándorkiállítás megnyitójával a Székely Nemzeti Múzeumban.

A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint a Nemzetstratégiai Kutatóintézet által szervezett kiállítás a 20. századi magyar hadtörténelem kiemelkedő alakja, Kratochvil Károly altábornagy halálának 70. évfordulójához is kapcsolódik. A Székely Nemzeti Múzeum egy másik eseménnyel is ünnepli a Magyar Kultúra Napját: 21-én, szombaton 18 órától a kézdivásárhelyi Incze László Céhtörténeti Múzeumban kerül sor Ilés-Muszka Rudolf és Vargha Mihály Szoborerdő című képzőművészeti kiállítására, amelyet Dobolyi Annamária művészettörténész nyit meg.

A Bod Péter Megyei Könyvtár is két eseményt szervezett az alkalomra. A román kultúra napja és a magyar kultúra napja között, ma 18 órától kerül sor a Tein Teaházban arra a közönségtalálkozóra és felolvasóestre, amelynek meghívottjai Andrei Dósa és Robert G. Elekes brassói költők, házigazdáik pedig Adrian Lăcătuş irodalomkritikus és Szonda Szabolcs könyvtárigazgató. A rendezvényen a nyelvek és kultúrák közötti hidakról, azok egybehangol(ód)ásáról, identitásról és alkotói énről lesz szó. Ugyancsak a Tein Teaházban a Székely Nemzeti Múzeum társszervezésében tartják Fekete Vince és Lövétei Lázár László költők Alkalmi szélhárfa című irodalmi estjét január 21-én, szombaton 18 órától, a meghívottak beszélgetőtársa ezúttal is Szonda Szabolcs könyvtárigazgató lesz.

Ma három másik esemény is várja a nézőket: 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Gajzágó Zsuzsa Rajtammaradt télikabát című Cseh Tamás-emlékestjét láthatják az érdeklődők, 20 órától a Tamási Áron Színház nagytermében a Magyar Fúvószenei és Mazsorett Szövetség hangversenyén a Rétyi Kováts András Ifjúsági Fúvószenekar lép fel Maksai József vezényletével, 13 órától pedig a Kovásznai Művelődési Központban a sepsiszentgyörgyi Evilági együttes és a kovásznai HANGfoglalás együttes közös koncertjére kerül sor, közreműködnek a Kőrösi Csoma Sándor Líceum diákjai.

Január 21-én, szombaton 20 órától az Evilági Kamara várja koncertjére az érdeklődőket a Best Western Hotel Park Di Stefano bárjába, ahol a már megjelent lemezeik (Evilági, Kincs, Hajnali énekek) dalai mellett bemutatnak néhány dalt a megjelenés előtt álló Zenerege lemezről is. Ugyancsak a magyar kultúra napja alkalmából tűzte műsorra az M Stúdió Mozgásszínház társulata is szombaton 19 órától A Jó, a Rossz és a K**va Anyád című, Fehér Ferenc által rendezett legújabb előadását, a Kovásznai Művelődési Központban pedig Tamási Áron: Boldog nyárfalevél című darabját láthatják az érdeklődők ugyancsak 19 órától a Pokolsár Egyesület Színtársulatának előadásában.

Január 22-én, a nagyar kultúra napján 18 órától a Balassi Intézet, Magyarország Kulturális Központja a Kónya Ádám Művelődési Házzal együttműködésben vetítéssel egybekötött szakmai beszélgetést tart Oláh Katalin filmrendezővel, valamint Csukás Sándor operatőrrel, az Ignácz Rózsáról, valamint az Erdős Renée-ről készült rövid dokumentumfilmek alkotóival. Az esemény helyszíne a Kónya Ádám Művelődési Ház. Ugyancsak vasárnap 19 órától a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes rendkívül sikeres, Táncoljatok! című vendégjátékát tekinthetik meg az érdeklődők a Háromszék Táncstúdióban. Bár a produkciót tavaly ősszel bemutatták már Szentgyörgyön, a nagy érdeklődésre való tekintettel ismét ezt kínálja közönségének a Háromszék Táncegyüttes a jeles nap alkalmából. Ugyancsak 22-én 19 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében a Versek és dalok magyar költők művei­ből című zenés irodalmi estre kerül sor, amelynek előadói: Szabó Enikő színművész (énekes, dalszerző), Varga Nándor

(gitár), Szabó Zsolt (zongora) és Veress Albert (perkúció). A Kovásznai Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa Termében Egyed Emese költő, egyetemi tanár tart előadást 17 órától A hűség Mikestől a kortárs írókig-költőkig címmel.

Lehetőségeihez mérten a megyeközpont két képtára is csatlakozik a magyar kultúra napja megünnepléséhez: a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér Leltár miatt nyitva című legújabb tárlatát vasárnap meghosszabbított programmal, 22 óráig látogathatják az érdeklődők, az Erdélyi Művészeti Központban pedig, bár a Jakobovits Miklós-emlékkiállítás tervezett nyitvatartási ideje már véget ért, vasárnap és a jövő hét folyamán is látható lesz a tárlat.