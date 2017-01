Pedig ketten milyen nagy barátok voltak! Együtt nyaraltak a Seychelles-szigeteken, Toscanában és Disneylandben. A kirándulások alatt igazi kebelbarátokként kibeszélhették egymás titkait. Közben Szebi jó üzleteket kötött RHSZ-es barátjával, mert, ahogy a másik jó román közmondás is tartja: barátság, barátság, de a túrót pénzért adják. És lett belőle sok pénze Szebinek, aki szorult helyzetében fogant állítása szerint meghitt kapcsolatokat ápolt a korrupcióellenes főügyésznővel, Laura Codruța Kövesivel is. Azt is állítja: hatékonyan hozzájárult annak bizonygatásához, hogy Kövesi doktorija nem másolmány. Számtalanszor találkozott és együtt voltak különféle összeröffenéseken, ahol még nótázgattak is. Nem gondolta volna, hogy a főügyésznő neki is elhúzatja egyszer a nótáját, mert arra számított, hogy bajban ismerszik meg a jó barát.

Érezte ő, hogy némi vaj van a fején, és akinek az van, ne menjen a napra. Abban reménykedett, hogy barátai segítenek árnyékba vonulni, és semmi baja nem esik. De nem így történt, mert sajnos bűnvádi eljárás indult ellene néhány „semmiség” miatt, mint zsarolás, megvesztegetés, pénzmosás, hatalommal való visszaélés. És a hálátlan, szemtelen barátok, lám, nem siettek segítségére. Ezért aztán ő bánatában elbujdosott, és a bosszúból, rejtekhelyéről küldött újabb és újabb hírek úgy szivárognak ki tévéjéből, mint rosszul záró gumibugyiból annak tartalma.

Szebi rendszeresen küldözgeti üzeneteit egy íróasztal mellől, és látszik, naponta visszahallgatja árulkodásának reakcióit. (Gondolom, minden megvádolt és elítélt politikus nagy titokban örvendezik efelett). Nemzetközi elfogatóparanccsal keresik mindenütt, lehetséges, hogy idehaza, saját televíziójának egyik stúdiótermében bújt el, és onnan jelentkezik rendszeresen? De az is lehet, hogy valamelyik egzotikus adóparadicsom eldugott szigetén üdül, olyanon, amelyikkel nincs kiadatási egyezségünk. De akkor vajon miért nem követik hírvivőit, hírhozóit, és nem bukkannak nyomára hazaküldözgetett üzenetei származási helyének? Vagy az RHSZ-nek direkt jól jön, hogy nem tudja, hol van, mert vélt vagy valós vádjai alapján megszabadultak egyik főnöküktől, Coldeától. Amit róla híresztelt, azt az RHSZ-nél kivizsgálták, és kiderült, hogy nem vétett a törvények ellen, de akárcsak régen a kényelmetlenné vált munkatársat, érdemei elismerése mellett tunikán billentették.

Laura Codruţa Kövesit is vádolja, viszont neki esze ágában sincs lemondani. Ő azt mondja, részt vett egyes intézmények által szervezett különféle összejöveteleken, ahová hivatalos volt, de nem szabhatta meg, kiket hívjanak meg, és ezért bizony voltak olyanok is, akik ellen előbb vagy utóbb bűnvádi eljárás indult korrupciós ügyekben. És milyen igaza van, hiszen se szeri, se száma azoknak a jelentős üzletembereknek, politikusoknak, akik fontos beosztásokban, magas körökben forogtak, aztán egyszer csak kiderült róluk némi turpisság, és börtönben végezték. Bár tudhatta volna: ha korpa közé keveredsz, megesznek a disznók.

És lám, milyen egy disznó ez a Szebi is, hogy így kitálalt. Szerinte Kövesi és Coldea bűnügyi dossziék gyártására adta fejét, és emiatt fejek hullottak. Most több vád alá helyezett személy is elkezdett beszélni, és azt állítják, olyanokat ítéltek el ártatlanul, mint a FNI-szélhámos Vântu vagy a csaló médiamogul, Dan Voiculescu, az Antennák tulajdonosa. Még csak egy olyan jó amnesztiatörvény kell, amilyenen a kormány töri a fejét, és akkor az összes elítélt ma született ártatlan báránykaként legelészhet ismét a román politikai préri dús legelőin, ahol a fű helyett is pénz terem.

Szebi azzal is vádaskodik, hogy a Coldea–Kövesi kettős idegen hatalmak szolgálatában áll. Régen ezért nálunk halálbüntetés járt. Most csak azt nem lehet tudni, kinek is szolgálnak. Korábban állandóan az orosz KGB, a magyar vagy amerikai titkosszolgálatok ártották bele magukat belügyeinkbe. Most csak sejteni lehet, hogy az amerikaiak a fő ludasok. Mivel e kettőst lassacskán „leleplezi” Szebi, lehet, másokat kell helyükbe állítani. Vajon azért megy most az amerikai elnökbeiktatásra a miniszterelnök Grindeanu és a pártfőnök Liviu Dragnea, hogy erről egyeztessenek az amerikai hírszerzéssel, a CIA-jel?