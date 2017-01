* A sepsiszentgyörgyi Best Western Szálloda Di Stefano Termében ma 20 órától az Evilági zenekar koncertezik. Az eddig megjelent albumok és a Zenerege című készülő lemez dalaiból hangzik el válogatás. * A Balassi Intézet, Magyarország Kulturális Központja a Kónya Ádám Művelődési Házzal együttműködve vasárnap 18 órától vetítéssel egybekötött szakmai beszélgetést szervez Oláh Katalin filmrendezővel, valamint Csukás Sándor operatőrrel, az Ignácz Rózsa, valamint az Erdős Renée dokumentumfilmek alkotóival a Kónya Ádám Művelődési Házban. Az MTVA pályázatára készített Erdélyi nagyjaink című sorozatban a rendező a 20. század női íróival kíván foglalkozni. Ez az időszak azért rendkívüli, mert ekkoriban kezdődött a nők emancipálódása. Az addig csak varrni, teázni és szépen ülni tudó kisasszonyok egyszerre munkába álltak, nadrágba bújtak, mi több, verseket, regényeket is írtak, hogy ezzel is bizonyítsák: egyenrangúak a férfiakkal. Ignácz Rózsa életének és munkásságának megismerésével bepillanthatunk az irodalmi élet mellett a színház világába is, könyvei elsősorban az erdélyi magyarság történelmi viszontagságairól és színháztörténetünk nagy alakjairól szólnak.

KÉZDIVÁSÁRHELY. Az Incze László Céhtörténeti Múzeumban ma 18 órától nyílik Ilés-Muszka Rudolf és Vargha Mihály Szoborerdő című képzőművészeti kiállítása. A tárlatot Dobolyi Annamária művészettörténész nyitja meg, közreműködik Nagy-Babos Tamás kézdivásárhelyi magyartanár. Az est házigazdája Dimény Attila múzeumigazgató. * A Vigadó Művelődési Ház nagytermi stúdiójában vasárnap 19 órától versek és dalok József Attila, Radnóti Miklós, Márai Sándor, Kovács András Ferenc, Orbán János Dénes, Parti Nagy Lajos műveiből. Előadják: Szabó Enikő színművész (ének- és dalszerző), Varga Nándor (gitár), Szabó Zsolt (zongora), Veress Albert (perkució). A jegy ára 10 lej.

KOVÁSZNA. A művelődési házban az Ignácz Rózsa Irodalmi Klub szervezésében január 23-án, hétfőn 17 órától Egyed Emese kolozsvári költő, egyetemi tanár, irodalomtörténész tart előadást A hűség: Mikestől a kortárs költőkig, írókig címmel. Közreműködnek: Balogh Zoltán, Deák Gellért Gedeon diákok és a sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola kovásznai tagozatának hegedűsei Gáspár Csaba zenetanár vezetésével. Házigazda Gödriné Molnár Márta.



Teaház a Teaházban

Január 22-én, vasárnap 18 órától a sepsiszentgyörgyi Tein Teaház vendégül látja a budapesti Kong Ming Teaházat. Közreműködik a MaskaraDub zenekar, mely ez alkalommal a kínai tradicionális zene és a dub fúziójával kísérletezik. A zenekar tagjai: Simó-Lakatos Barna (elektronika, gitár, ének), Fekete-Lovas Zsolt (dob, percussion), Dobricza Szilveszter Jimmy (gitár, elektronika). Az előadásra a belépő 10 lej, mely tartalmazza a teák árát, valamint a zenészek tiszteletdíját.



Színház

M STÚDIÓ. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház A Jó, a Rossz és a K**va Anyád című előadást ma 19 órától játssza a Háromszék Táncstúdióban. Rendező: Fehér Ferenc.

NEMZETI SZÍNHÁZ. A marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat Christine Rinderknecht Stresszfaktor-15 című ifjúsági előadásával lép fel Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Ház nagytermi stúdiójában ma 19 órától (jegyár: 10 lej). Rendező: Csáki Csilla.

POKOLSÁR EGYESÜLET. A Kovásznai Művelődési Központban ma 19 órától a Pokolsár Egyesület színjátszó csoportja bemutatja Tamási Áron Boldog nyárfalevél című három felvonásos színjátékát. A darab rendezője Gazda József. Jegyár: felnőtteknek 15 lej, diákoknak 5 lej, elővételben a művelődési ház jegypénztárában vagy a 0762 674 516-os telefonon igényelhetők.

HAHOTA. A marosvásárhelyi színtársulat legújabb zenés szilveszteri kabaréjának címe Ha betéved – nem téved!, rendezője Kovács Levente. Vasárnap 17 és 20 órától; 23-án és 24-én 19 órától; 25-én 17 és 20 órától, valamint 26-án 17 és 20 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében játsszák. Jegyek elővételben Szilágyi Lászlónál (helyfoglalás a 0724 282 735-ös telefonszámon) és a városi szervezőirodában (telefon: 0746 208 811).



Bábszínház

A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház Tasnádi István Cyber Cyrano előadását január 24-én, kedden 14 órától játssza a Háromszék Táncstúdióban. Ajánlott életkor: 14 +. Jegyelőfoglalás a 0755 335 400-as (Csüdöm Eszter) telefonszámon. Jegyek a helyszínen az előadás előtt fél órával válthatók (7 lej). További részletek a www.facebook.com/Cimborak oldalon.



Hitvilág

* Sepsiszentgyörgyön a Megbékélés – Krisztus szeretete szorongat minket (2Kor 5,14-20) témájú ökumenikus imahéten ma 18 órától a Szent József katolikus templomban igehirdető Kovács István lelkész-közügyigazgató, vasárnap az evangélikus templomban igehirdető Bucsi Zsolt lelkész.

* Kovásznán minden hónap harmadik szombatján Mária-áhítatot tartanak szentmisével, rózsafüzérrel és gyertyás körmenettel. Hívják és várják a háromszékieket ma délután öt órakor a helyi plébániatemplomba. A szentmisét a Mária Rádió élő adásban közvetíti.



Megjelent Hencz Hilda: Magyar Bukarest.

A Magyar Napló és a Hármas Alapítvány közös kiadásában megjelent 360 oldalas könyv ára 45 lej, megvásárolható a H–Press elárusítóhelyein.



Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 10-es országúton Fenyős, Bodzaforduló, Szitabodza; a 11-es országúton Kökös, Uzon, Maksa, Csernáton, Nyujtód; a 12-es országúton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Szotyor, Sepsibükszád; vasárnap a 2D ország­úton Nyujtód, Ozsdola, Kézdivásárhely; a 11-es országúton Szentivánlaborfalva, Bereck, Maksa, Csernáton, Nyujtód; a 12-es országúton Szotyor, Málnás, Mikóújfalu, Kilyén, Sepsibükszád; Illyefalva és Sepsiszentgyörgy közelében mérik a járművek sebességét.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 8–12 és 16–20 óráig a Mihai Viteazul téri Hygea (0267 351 057); csütörtökig naponta 20–8 óráig az 1918. december 1. utcai Salvia II. (telefon: 0267 313 112, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen hétvégén a Richter Gedeon (0267 362 280), hétfőtől a Dona; Kovásznán ma 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), ma 8–16 óráig, vasárnap 10–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton ma 9–13 óráig a Mária (0267 377 314, sürgősség esetén: 0729 831 568) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

REJTVÉNYSORSOLÁS. Földrajzi utazók rejtvénysorozatunk kiértékelését január 25-én, szerdán 17 órától tartjuk a szerzők, Kisgyörgy Zoltán és Forrai Tibor jelenlétében Sepsiszentgyörgyön a Park vendéglő éttermében. Közreműködik Kolcsár József színművész. Minden rejtvényfejtő olvasónkat szeretettel várjuk.

IKEBANA. Sepsiszentgyörgyön az Ikebana Kör évnyitó kiállítására ma 11 órától kerül sor a Kónya Ádám Művelődési Házban. Az érdeklődők megismerkedhetnek a japán virágművészet alapfogalmával, és kipróbálhatják a virágrendezés első lépéseit – aki teheti, vigyen magával ágat, virágot. A rendezvény 14 óráig tart.

A Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes a Táncoljatok – táncosok a táncról című előadásával vendégszerepel Sepsiszentgyörgyön vasárnap 19 órától a Háromszék Táncstúdióban. Az előadásra jegyet vásárolni a kulturális szervezőirodában lehet (telefonszám: 0267 312 104).

ARANYSZÍVEK NYUGDÍJAS EGYESÜLET. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban ma 15 órától közgyűlést tart az Aranyszívek Nyugdíjas Egyesület. Vasárnap 18 órától családi nyugdíjasbált szerveznek a Fehér ló vendéglőben. Telefon: 0743 064 786.

TÉLI SPORTOK, BUSZJÁRATOK. Sugásfürdőn január 23-án és 24-én a Sepsi ReKreatív Rt. által üzemeltett sípályák 9–21 óráig működnek. A buszjáratok menetrendje Sugásfürdőre: indulás Sepsiszentgyörgyről 9, 16 órakor, vissza 13, 21 órakor. A sugásfürdői Spa, a mobil korcsolyapályák és az uszoda a megszokott program szerint üzemel.

HAGYOMÁNYOSTERMÉK-VÁSÁR. Vasárnap 9 órától Kovásznán a SuperCOOP előtti parkolóban rendezik meg a hagyományos és helyi termékek vásárát.

ÁRAMSZÜNET. Kézdivásárhelyen ma 9–16 óráig a Vásárhelyi Péter, Apafi Mihály, Híd utcákban és az 1-es, 2-es, 3-as udvarterekben szünetel az áramszolgáltatás.