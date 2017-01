Mily szörnyű súllyal nyomja a tél a földet... Terhét a fák is görnyedve nyögik. A házak szinte megrokkannak alatta... De azért csak állnak és várják a tavaszt. Míg havat pallva a Budvár körül Sors szele sír... A sietve leszálló Szürkületben titokzatos árnyak Sunnyaszkodnak bokortól bokorig – Most minden cserje, domb rajzó mese-méhkas! Küzdelmes sorsú véreim ilyenkor Kunyhóikba húzódva éjjeleken át Hallgatják, hogy egy-egy csúf toportyán Egy kiugró bércre kiülve dudál. Hallom s hallgatom én is, tudva: ezalatt Valahol tehetetlenkedő orvosok közt Tátog levegőért a megszületni nem tudó Gondolat, míg eszméletlen milliók Ész nélkül futnak itatni szomjukat. Fény csurog rájuk nagy házcsodákról, S mormoló vörös malmok szédületében Húzza Jonny és táncol Josephine. Karomban is meg-megbizserdül a vágy: Nekivágni az élet sodróbb áramának: Lüktessen együtt életem is A nagyvárosok lüktető életével. (Él társam is ott – pár mai – legkülönb.) De mindjárt érzem: valami visszatart. Mi? Nem tudom. Ám úgy látszik: erős! Azt mondom néha: talán a gondok... család... De lehet más is – Elég, hogy maradok, A csillagokat kérdve: jön-e már tavasz? Míg havat pallva a Budvár körül Sors szele sír... kiugró bérceken Toportyán dudál – s véreimmel a tél Felbonthatatlanul egybeölel –



Lélekháborgásra – csillapítónak



Ne háborogj, lelkem, végromlást se jósolj!

Nem vesz el a világ, ha bomlik is olykor.

Jön idő, hogy ismét kedvesebb lesz élni –

Megláthatja tisztán, aki majd megéri.

Most, igaz, forr, s szennyét köpködi a mélység –

A nap is a gaznak segíti növését.

Most, igaz, kapzsiság, önzés toroz nagyban –

Hogy még csöpp mérséklet, szégyen sincsen abban.

Most egy-egy szabadnak mutatkozó vályú

Felé marakodva fut száz falánk szájú.

Egy-egy korcs, a sors egy silány fölkapottja,

Emberséged jogát is megtagadhatja.

Sőt meg kellett érned: ilyenek szavalnak

Emberségről neked, – hüledezel: hol vagy?

De nyughass! Farsangjuk úgy sem tart sokáig!

Kezükben a gyöngy is hitvány sárrá mállik.

Ahogy a tudatlan, módba csöppent gazda

Sem tud gyarapodni, – földjét csak apasztja.

Mert nem elég ám csak vállalni akármit –

A kontárság végül mégis kiviláglik.

Ők is (nem ismerve a lovaglás titkát)

Lecsúsznak a lóról, előbb, mint gyanítnák.

Így sok áldicsőség csúf zuhanást ér még –

Mert végül is kell, hogy tisztuljon a mérték!

Mérték súlyt becsüljön, hamis zaj elüljön –

Jó, rossz egyaránt a helyére kerüljön.

Akkor neked is még jut hely a világon –

Minden lépésedet nem terheli pár gond.

Versed is, mely épp most, korbácskodó kedvvel

Maiakon csattant, holnapokba zeng el –