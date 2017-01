Már szédelgett Korom úrfi, annyit bámult az eltűnő Füst kisasszony után, amikor elhatározta, hogy utána indul. Megkérte kedves komáját, Kéményseprő bácsit, húzná ki őt a kéményből, mert Füst kisasszony nyomába akar szegődni.

Ki is húzta a kéményből Korom úrfit a jószívű Kéményseprő bácsi, s a kis legény Füst kisasszony nyomába szegődött. Követte, követte, amíg egyszer csak az teljesen el nem tűnt a szeme elől. „Hova tűnhetett?” – szomorkodott beborulva Korom úrfi, mert a korom fekete, s füst a bánata. Megkérdezte a vakító Hó herceget, hova tűnt el Füst kisasszony.

– Elment a hóemberek báljába. Szereti Hóember királyt.

Ettől aztán még jobban elszomorodott Korom úrfi. El is indult a hóemberek báljába. Nagy volt a tánc a fagyban, meleg volt a hóemberek szíve, majd elolvadtak a nagy mulatságban.

– Füst kisasszonyt keresem – mondta Korom úrfi.

Nagyot nevettek a hóemberek.

– Talán Szén kisasszonyt, ő itt van a szemünkben meg az orrunkon. – S mutatták: valóban ott is volt.

Csak Füst kisasszony nem volt sehol.

Visszamászott a kéménybe Korom úrfi, s leste ismét Füst kisasszonyt.

Jött az ismét, de most már Korom úrfi bátorságot vett, s megszólította.

– Hová, hová, Füst kisasszony?

– Téged gazdagítlak, azután elszállok… – mondta kedvesen a szépséges leány.

Csak most értette meg Korom úrfi, hogy a szépséges leány is szereti őt, hiszen gazdagítja, s azután világgá száll.

Mert füstből rakódik a korom, ezért Korom úrfi és Füst kisasszony szerelme ma is tart széles e világon.