A KISKIRÁLYOK VISSZATÉRÉSE. Az egészségügyi kiskirályok és a politikusok mindent a szemétbe akarnak dobni, amit a Cioloş-kormány tett – figyelmeztet Vlad Voiculescu volt egészségügyi miniszter, miután a szenátus elutasította az általa kezdeményezett, a Cioloş-kormány által novemberben elfogadott sürgősségi rendeletet, mely egy sor nepotizmusellenes intézkedés mellett megtiltaná a kórházmenedzsereknek, hogy vezetői tisztséget töltsenek be a pártokban. „Éppen most engedjük meg az egészségügyi kiskirályoknak és a politikusoknak, akik tönkretették a rendszert, hogy revansot vegyenek. (...) A hatalomnak ismét az ő kezükbe kell kerülnie, a rendszer apukáihoz, azokhoz, akik több tucat éve elmozdíthatatlanul ülnek tisztségeikben, azokhoz, akik oda juttatták az egészségügyi rendszert, ahol most tart” – írja. Voiculescu szerint a legnagyobb rablást nem az egészségügyi minisztériumból és a pártszékházakból követték el, hanem a kórházakban, amelyek valóságos tölcsérek: oda töltik az egészségbiztosító pénztártól, a minisztériumtól, a polgármesteri hivataloktól és megyei önkormányzatoktól, az európai alapokból beruházásra érkező pénzeket, „ezek pedig átcsordogálnak a barátok és családtagok cégeihez”, a rendszer élén állók ellopják a gyógyszerekre, kötszerekre, fertőtlenítőkre szánt pénzeket, és ha nekik orvosi ellátásra van szükségük, külföldön kezeltetik magukat. (Mediafax)



No erre varjon gombot ügyvéd úr és szolgáljon valami értelmes elfogadható magyarázattal,mert ha ez a cikk fedi a valót akkor ezek megint nagy xarban vannak vagy az egész csak csusztatás lenne ücyvéd uram.Mi madj kifizetjük ezeknek a kiruccanásaikat triplán és engem már csak az vigaszstal,hogy ezelőtt maguk pősződisták sem kivételezettek.Ámen.







Szegény tihi, ezt olvasva depresszós lesz...

De talán megvigasztalja, hogy Trump fontosnak ítéli meg Romániát. Persze, itt nem a lakosságról van szó, hanem a területről, hiszen miután kirobbantják a fegyveres konfliktust, pár orosz nukleáris rakétával kevesebb fog Amerikára zúdulni...Én személyesen azt remélem, hogy Trump lemond az orosz ellenség-képről és a fegyvergyártók tucatszámra kapnak agyvérzést. Mindenik oldalon, megjegyzem...







Állítólag a románokat sem akarta fogadni az elnök úr.

Hiszen sokkal előbb áll a szamárlétrán a mi Viktorunk, mert percenként ezer nyelvcsapással igyekezett bevágódni a nők bálványánál, a szegények és árvák gyámolítójánál, Felcsút nemes szülöttjét pedig nem hívták.

Tudom, mi történhetett.

Nyilvánvalóan Donald kacsa, , a világ uraként, nem tudta, hogy Viktorunknak nem Bukarestbe, hanem Budapestre kell címezni a meghívót.

Hiszen senki nem tudja Amerikában, hogy melyik város melyik ország fővárosa.

Ki foglakozik odaát két betű különbséggel?







Vajon tudja-e Trump. hogy hol van Románia?







Akkor minden folytatódik ahol abbamaradt , egy nagy kavarodás az egész dimbovica part --hát jó mulatást , és korrupciós egészségügyet továbbra is







Hát, ha ennek a pojácának, ahogy egyesek - más pojácák ezzel a titulussal előlegezik meg - mondják, semmi egyéb sem fog sikerülni (amit kétlek), máris van egy elévülhetetlen nagy siker a tarsolyában: a megválasztása körüli nyálcsorgató balliberális "demokrata" (sic!!!!!!!!!!!) csaholások megmutatták ennek az embertelen rendszernek az igazi pofalemezét! Azt a demokráciát, amelyik nem bírja elviselni még a népakaratot sem, ha az nem passzol az ő érdekeivel; amelyik kisajátította a zsarnokok megbuktatását, hogy olyan, a milyen, de működő rendszerek helyett érdekeiknek megfelelően feneketlen káoszt teremtsen; amelyik, szintén érdekeinek megfelelően többre értékeli a síma, kivasalt ,hazug dumát, mind a nyers, de a valóságra koncentráló száraz helyzetértékelést, a célkitűzéseket megfogalmazó beszédet, amelyik, de tudjátok mindannyian.... Közben apokalipszisről visibálnak, megfeledkezve arról, hogy azt ők szeretnék, ha bekövetklezne, ők gerjesztik az efféle demikracyjukkal. Trump uram, köszönjük ezt a direktben követhetett leleplezést!







Az emberek túlnyomó többségének értelmi szintje 90-110 IQ.

Ez a szint elhanyagolható mértékben haladja meg az enyhén retardált szellemi képességűekét.

Nagyon helyes az emberiség vezetését egy többségből kiválasztottra bízni.







bzoal Trumpnak akkor ugrott be hol van Románia amikor meglátta Dreagneat ezért Tihi ögyvéd úr is kezeskedik vagy nem...ki tudja.Nekem a legjobban R.de Niro hozzászolása tetszett no azt hallgassátok cask meg mintha te vagy én mondtuk volna egyszerre és ennek a fazonnak annyi pénze van hogy sikerült megnyernie no majd meglátjuk ha egyáltalán less rá időnk mi fog ebből kisülni most az észak koreai dinyiló mellé tars is került.Itt a piros hol a pirost fogják játszani a világgal.