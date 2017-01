Tevékenységének anyagi fedezete főként külföldi pályázatokból származott, sepsiszentgyörgyi székház és helyi támogatás hiányára hivatkozva az Osonó ősszel Budapestre költöztette projektjei többségét, de itthon is tart előadásokat: ma és holnap Csíkszeredában, kedden Sepsiszentgyörgyön mutatja be a 2016-ban az Andrei Mureşanu Színházzal közösen színpadra állított Bányavakság című produkciót.

A társulat 2016-ban a repertoáron lévő három előadással hetvenegyszer lépett színpadra, ötvenkilenc közönségtalálkozót és hat drámatábort szervezett. Az Európai Ifjúsági Nagy Károly-díjat – amelyet az Európai Parlament és az Aachen-i Nemzetközi Nagy Károly-díj Alapítvány közösen ítél oda olyan szervezeteknek, amelyek a legaktívabb módon segítik a különböző hátterű, kultúrájú és etnikumú fiatalok párbeszédét, egymáshoz való közeledését – az Európai Parlament által közzétett indoklás szerint az Osonó azért kapta, mert a zsűri értékelte, hogy a társulat Romániában és az Európai Unió országaiban több olyan előadást hozott létre és mutatott be, amely a fiatalok életét dolgozza fel. Az Osonó háromszázharminc jelentkező pályázat közül lett Románia győztese. Egy évvel korábban a Kolozsvár, 2015 – Európa Ifjúsági Főváros projekt volt a hazai győztes.

Idén a Fazakas Misi rendezte, Ahogyan a víz tükrözi az arcot című dokumentarista előadást magyarországi fiatalokkal is elkészítik, a szereplőket már kiválasztották, szándékuk, hogy ne csak budapesti színházakban, hanem kis településeken is bemutassák a produkciót. Az évad végén az előadás osztálytermi változatával kilenc romániai állomásból álló turnét tartanak a Román Kulturális Alap támogatásával, év közben pedig több nemzetközi programban vesznek részt, legközelebb áprilisban Spanyolországban.