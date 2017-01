Közadakozásból újítják fel idén az altorjai Szent Miklós római katolikus templomot – tudtuk meg Hatos Mihály plébánostól, aki azt is elmondta, a tatarozás 250 ezer lejbe kerül, és az adománygyűjtés már el is kezdődött.



Az altorjai Szent Miklós római katolikus műemlék templomot 1823–31 között építették, és azóta a gyakori földrengések miatt több főjavításon is átesett, de a rendszerváltás óta nagyobb tatarozásra nem került sor. Amint az időjárás megengedi, a munkálatokat a tetőszerkezeten kezdik el, ahol kicserélik az összes cserepet. Kilencszáz négyzetméterre már megvásárolták, egy teherautónyit a napokban várnak, amit egy kézdivásárhelyi nagybani lerakat Magyarországról importál.

A plébános azt is közölte, hogy a hívek adománya mellett a felújításra pályázni is szándékoznak. A templom idén kívül-belül megújul, és úgy fog kinézni, mint azt annak idején az Aporok megálmodták – összegzett Hatos Mihály plébános.