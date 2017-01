Az SZNT elnöke felidézte: a megemlékezés és felvonulás megszervezéséről szóló előzetes bejelentést már két évvel korábban, 2015-ben benyújtották a marosvásárhelyi polgármesteri hivatalhoz, nemrég tájékoztatás céljából tértivevénnyel küldött levelet a csendőrségnek és az önkormányzatnak, emlékeztetve őket a rendezvényről. Választ nem kapott, amit úgy értelmez, hogy a csendőrség levonta a tanulságot a korábbi esetekből, és tanult azokból a jogerősen elvesztett perekből, amelyeket az elmúlt évek felvonulásainak résztvevői az intézmény ellen indítottak, miután csendháborításért vagy engedély nélküli felvonuláson való részvételért megbírságolták őket. Mint ismert, az előző években, de különösen tavaly a csendőrség számos – közel száz – résztvevőt, szervezőt megbírságolt, az illetékesek zöme azonban megfellebbezte a büntetést, és minden ilyen pert megnyertek – tájékoztatott Izsák Balázs, hangsúlyozva: eddig is megvédték közeli munkatársaikat, ezután is megvédik őket, ha szükséges, és továbbra is számítanak segítségükre. Kifejtette azt is: azért a tértivevényes tájékoztatás a csendőrség irányába, mert korábban őt magát is megbírságolták, amiért nem tájékoztatta a rendezvényről a hatóságokat, holott a csendőrparancsnoknak személyesen adta át az előzetes bejelentésről szóló tájékoztatást. Arra is emlékeztetett: a gyülekezési szabadságot biztosító törvény értelmében az előzetesen bejelentett rendezvényeket a polgármester csak az első 48 órában tilthatja meg, ilyesmi azonban nem történt. A marosvásárhelyi táblabíróság pedig július elején jogerős ítéletben mondta ki, hogy érvényes volt a demonstráció 2015-ös bejelentése.

Éppen ezért az SZNT elkezdte a rendezvény szervezésének előkészítését. Idén is megemlékezést tartanak a székely mártírok emlékművénél, majd felvonulást Székelyföld autonómiájáért, és tiltakoznak a román kormány régióátszervezési tervei ellen. Stratégiai partnereikkel, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács képviselőivel már egyeztettek, meghívták európai szövetségeseiket, az Európai Szabad Szövetség (EFA) képviselőit is – a megmozdulás után nekik adják majd át a kultúrpalotában az SZNT által megítélt Gábor Áron-díjat. Kérdésünkre, hogy egyeztetnek-e más magyar szervezetekkel, pártokkal a mozgósításról, Izsák Balázs azt mondta: mindenkit várnak a rendezvényre, a székelyek nagy menetelésekor pedig kialakult egy olyan megállapodás, amely szerint az SZNT a szervező, de mindenkit várnak meghívottként, azóta is ez működik, külön egyeztetés az előző két évben sem volt.