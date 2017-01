Tankó Vilmos, a sepsiszentgyörgyi városháza közösségfejlesztési irodájának vezetője érdeklődésünkre elmondta: nem végeztek előzetes számításokat arra nézve, hogy a minimálbér növekedése milyen mértékben csökkentheti a megyeszékhelyen nyilvántartott mintegy 1800 jogosult körét. Az igazgató úgy véli, ezt egyelőre nehéz megítélni, és releváns adatokkal nagyjából március második felében fognak rendelkezni – mivel ekkorra érkeznek majd be a jövedelmi helyzet változására vonatkozó nyilatkozatok (a februárban alkalmazott bérváltozást ugyanis márciusban érzékelik a jogosultak) –, ami egyúttal a fűtésszezon végét is jelenti.

Amennyiben lesz is némi változás, az nagyon rövid, legtöbb kéthetes időszakot érint, és kérdéses, hogy egyáltalán hány személyt. Egy nagyobb lélekszámú, két-három gyerekes családnál, ahol csak egy kereső van (és az igénylők jelentős része ide tartozik), a kétszáz lejes béremelés, ha személyre leosztjuk, nem is bizonyul jelentősnek, és mint ismert, a fűtéspótlék-jogosultságra vonatkozó szabályok már évek óta ugyanazok. Tavaly ősztől azoknak volt lehetőségük igényelni a támogatást, akik családjában az egy főre eső jövedelem nem haladta meg a 615 lejt.

Tankó Vilmos hozzátette: a nyugdíjasok (közülük kerül ki az igénylők nagy része) esetében a decemberi kiigazítás hozhat változást, de hogy ez pontosan hány kedvezményezettet érint, még nem tudni, mivel ezekben a napokban kapják kézhez a meggyarapodott járandóságot, és ennek alapján kell majd benyújtaniuk a nyilatkozatot. Az új kormány által január 6-án jóváhagyott kilencszázalékos emelés ebben a szezonban tárgytalan, mivel az júliustól lép életbe, így a járandóságukat érintő változásokkal idén októbertől kell számolniuk a polgároknak, addig sok minden változhat, így a jogosultsági előírások is.

Amint azt már több rendben jeleztük, gázfűtésnél havi 20 lejtől 262 lejig terjedhet a támogatás, míg fafűtésnél havi 16-tól 54 lejig, akik villanyárammal oldják meg a lakás melegítését, havonta 43 és 240 lej közötti pótlékot kaphatnak. Csak egyfajta fűtésformára lehet pótlékot kérni.

Az igénylőnek törvény szerint kötelessége öt napon belül jelezni, ha a családon belüli egy főre eső jövedelem megváltozott, és már nem jogosultak a fűtéspótlékra. Amennyiben ezt nem teszi meg, az igazgatóság felfüggeszti a folyósítást, illetve a már kifizetett támogatásokat visszakéri az illető családtól, személytől. Ha az egész fűtésszezonról (november–március) van szó, akkor a teljes pótlékot vissza kell fizetni.