BARÓT. Az Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében kedden 18 órakor az Évgyűrűk szorításában című, Czire Alpár fotóművész (Székelykeresztúr) fényképeiből berendezett kiállítást megnyitja Hoffmann Edit muzeológus. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező. A megnyitót követően, 19 órától a Tortoma Önképzőkörben szervezett könyvbemutató meghívottja Csinta Samu újságíró, közíró, aki bemutatja a közelmúltban megjelent, Erdély újranemesítői és az Arisztokraták honfoglalása című dokumentumkönyveit. Házigazda Demeter László muzeológus. A kötetek a helyszínen megvásárolhatók, a szerző dedikál.



Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi magyar színház előadásai: Dorde Lebovic: Az ezredik éjszaka január 24-én, kedden, 25-én, szerdán, 26-án, csütörtökön és 27-én, pénteken 11 órától a kamarateremben. Rendező: Zakariás Zalán.

HAHOTA. A marosvásárhelyi színtársulat legújabb zenés szilveszteri kabaréjának címe Ha betéved – nem téved!, rendezője Kovács Levente. Ma és kedden 19 órától; szerdán 17 és 20 órától, csütörtökön 17 és 20 órától Sepsiszentgyörgyön a Tamási Áron Színház nagytermében tekinthető meg. Jegyek elővételben Szilágyi Lászlónál (helyfoglalás a 0724 282 735-ös telefonszámon) és a városi szervezőirodában (telefon: 0746 208 811). * Baróton a Művelődési Házban január 27-én, pénteken 17 és 20 órától, Kovásznán a Művelődési Központban február 6-án, hétfőn 17 és 20 órától mutatja be a társulat a zenés szilveszteri kabarét. Jegyek elővételben a művelődési ház jegypénztárában vagy a 0762 674 516-os telefonszámon igényelhetők 30 lejért.

MACSKAKŐ. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermi stúdiójában január 24-én 11 órától a Macskakő színjátszó csoport a Váróterem című előadást játssza. Jegyár: 5 lej.



Zene

* Bagdi Bella életmódfejlesztő énekesnő a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében ma 10 órától ingyenes előadást tart gyermekeknek.

* A-Kapella Snaps Vocal Band-koncert lesz kedden 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház Galériájában a 33. Vigadó Hangszínen. Jegyár: 5 lej.

* Február 23-án 18 órától az Árkosi Kulturális Központ Bástya Termében (Sepsiszentgyörgy, Olt utca) a Brassói Transilvania Tudományegyetem zenetagozatos diákjai koncerteznek. Irányító tanár dr. Filip Ignác egyetemi professzor. Fellépnek: Kozma Noémi (fuvola), Kakasi Nóra, Hajdú Zsuzsa, Péter Ervin (flaut/fuvola), Ambrus Sándor (zongora), Anghel Romulus Mircea (fagott), Dragomir Maria Andreea (oboa), László Berta Bianca (zongora). Műsoron: Bach-, Danzi-, Devienne-, Mozart-, Doppler-, Paul Taffanel-, Poulenc- és Debussy-művek.



Bíbszínház

A sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház Tasnádi István: Cyber Cyrano című előadását kedden 14 órától játssza a Háromszék Táncstúdióban. Ajánlott életkor: 14+. Jegy­előfoglalás a 0755 335 400-as (Csüdöm Eszter) telefonszámon. Jegyek a helyszínen az előadás előtt fél órával válthatók (7 lej). További részletek a www.facebook.com/Cimborak oldalon.



Ingyenes magyar állampolgársági ügyintézés

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai szerdán 16–18 óráig Kurtapatakon a közbirtokossági irodában, illetve 18–20 óráig Esztelneken a művelődési házban fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, valamint a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérelmezésében és az útlevél igénylésében is. A fordítás és az igazolványkép elkészítése díjmentes.



Sebességmérés

Kovászna megyében ma a 121-es úton Zabola, Szentkatolna, Kovászna; a 11-es országúton Kökös, Maksa, Nyujtód, Bereck, Ojtoz; a 12-es országúton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Kilyén, Sepsibükszád; Szitabodza és Bodzaforduló; kedden a 11-es országúton Kökös, Uzon, Csernáton, Nyujtód, Kézdisárfalva; a 12-es országúton Oltszem, Málnás, Mikóújfalu, Sepsibükszád, Kilyén; Kézdivásárhely és Sepsiszentgyörgy közelében mérik a járművek sebességét.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig az 1918. december 1. úti Salvia II. (telefon: 0267 313 112, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); kedden 8–12 és 16–20 óráig az 1918. december 1. úti Sensiblu (0267 310 219); Kézdivásárhelyen mától a Dona gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Röviden

REJTVÉNYSORSOLÁS. A Földrajzi utazók rejtvénysorozatunk kiértékelését január 25-én, szerdán 17 órától a szerzők, Kisgyörgy Zoltán és Forrai Tibor jelenlété­ben tartjuk a Park vendéglő éttermében. Közreműködik Kolcsár József színművész. Minden rejtvényfejtő olvasónkat szeretettel várjuk.

GUZSALYAS. A sepsiszentgyörgyi Míves Házban kedden 16.30-tól gyermektáncház óvodásoknak, kisiskolásoknak, zenél a Folker együttes, 17.30–19.30 óráig kézműves-foglalkozás gyermekeknek (agyagozás).

HÁROMSZÉKI FÜRGE UJJAK KÉZIMUNKAKÖR. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pinceklubjában ma 16 órától a Háromszéki fürge ujjak kézimunkakörre várnak minden kézimunkázni (kötni, horgolni, hímezni stb.) szerető fiatalt és időset egyaránt.

TORNA. Az Ida Aerobik mai programja a sepsiszentgyörgyi uszodában: 8 órától aerobik felnőtteknek, 9 órától aerobik nyugdíjasoknak, 17 órától aerobiktánc óvodásoknak Kelemen Szende vezetésével, 19 órától aerobik felnőtteknek, 20 órától aerobik férfiaknak; kedden 18 órától aerobiktánc kisiskolásoknak, 19 órától stepaerobik.. Telefon: 0722 243 234.

MOZGÁSMŰVÉSZET. Sepsiszentgyörgyön a Live-Art Alapítvány Olt utca 1. szám alatti táncstúdiójában kedden és csütörtökön 17 órától balett kisiskolásoknak, 19 órától Ágó-gym – alakformáló mozgás hölgyeknek, Telefon: 0722 233 774. Honlap: www.dancestudio.shp.hu.

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a szemerjai református egyházközség könyvtártermébe. A teljes diszkréció garantált. Játékfüggőségben szenvedőknek külön csoport alakult, várják a gyógyulni vágyókat (fiatalokat is). Érdeklődni, jelentkezni a 0757 489 778-as vagy a 0267 351 716-os telefonon lehet.

ASZTALITENISZKLUB. A sepsiszentgyörgyi dollárpiac melletti Topspinben edző irányításával hétfőtől péntekig asztaliteniszklub működik a következő programmal: 16–17 óráig kezdő gyermekeknek, 17–19 óráig haladó gyerekeknek, 19–22 óráig hobbijáték felnőtteknek. Szombaton és vasárnap 12–22 óráig szabad tevékenység. Érdeklődni a 0744 331 777-es telefonon lehet.

MOZI. A sepsiszentgyörgyi 9D moziban hosszú filmek megtekintésére kibérelhető a terem legtöbb 12 személy számára. Vetítési időpontok: kedd–péntek 14, 16.30, 19, 21.30 órától, szombat-vasárnap 11.30, 14, 16.30. 19, 21.30 órától. Hétfőn zárva. www.facebook.com/9D-Space-Experience-Cinema.

TÉLI SPORTOK, BUSZJÁRATOK. Sugásfürdőn ma és kedden a Sepsi ReKreatív Rt. által üzemeltetett sípályák 9–21 óráig működnek. A buszjáratok menetrendje Sugásfürdőre: indulás 9, 16 órakor, vissza 13, 21 órakor. A sugásfürdői spa, a mobil korcsolyapályák és az uszoda a megszokott program szerint üzemel.

ELŐADÁSOK. Dr. Kerestély Péter szerdán 17 órától a sepsiszentgyörgyi Puskás Tivadar-iskola dísztermében vetítéssel egybekötött előadást tart a mellrák és a méhnyakrák kialakulásáról, kezeléséről és megelőzési lehetőségeiről. A belépés díjtalan. Csütörtökön 17 órától Nemes Mátyás biogazda és Bársony Bálint hangtál-terapeuta előadását hallhatják a Babeş–Bolyai Tudományegyetem sepsiszentgyörgyi tagozatának Bibó István Termében.

ÁRAMSZÜNET. Szerdán Kilyénben 8–10 óráig, Szentivánlaborfalván 10–12 óráig, Rétyen 12–14 óráig, Árapatakon 14–16 óráig, Hidvégen 16–18 óráig szünetel az áramszolgáltatás.