Fájdalommal és szomorúsággal tudatjuk, hogy

dr. SZŐTS DÁNIEL

ny. főorvos

életének 92. évében hosszas betegség után 2017. január 22-én itt hagyott bennünket.

Temetése január

24-én du. 3 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháztól a vár mögötti református

temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Emlékét kegyelettel őrzi

a gyászoló család

18768

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a bitai születésű sepsiszentgyörgyi

özv. ISTVÁN LÁSZLÓNÉ

JOÓS JOLÁN

életének 84. évében hirtelen elhunyt.

Temetése 2017. január 23-án, hétfőn 13 órakor lesz a szemerjai református ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Szerettei

4296931

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a szotyori születésű németországi lakos,

WALTER JULIUS

életének 64. évében hosszas, méltósággal viselt betegség után 2017. január 18-án csendesen eltávozott szerettei köréből.

Földi maradványait Németországban helyezzük örök nyugalomra.

Fájdalommal búcsúzik

a gyászoló család

18759

Fájó szívvel tudatjuk, hogy a drága jó édesanya, nagynéni, sógorasszony, rokon, jó szomszéd,

özv. BISZAK ANDRÁSNÉ

szül. ALBU GIZELLA

életének 85., özvegységének 22. évében rövid szenvedés után 2017. január 21-én visszaadta nemes lelkét Teremtő Urának.

Temetése január 23-án 14 órakor lesz a zágoni ravatalozóháztól a zágoni református temetőben.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Nyugalma legyen csendes.

Szerettei

18764

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a zabolai születésű kézdivásárhelyi

FEJÉR ÁRPÁD

életének 69. évében hosszas betegség után elhunyt.

Temetése 2017. január 23-án 14 órakor lesz a kézdivásárhelyi új református ravatalozóházból.

A gyászoló család

9780

„Küzdöttél, de már nem lehet, csend ölel át, és szeretet. Csak az hal meg, akit felednek, örökké él, kit igazán szeretnek.” (Kosztolányi Dezső)

Mély fájdalommal és megtört szívvel tudatjuk, hogy a drága jó férj, édesapa, nagytata, após, rokon, jó barát és szomszéd, az angyalosi születésű sepsiszentgyörgyi

id. BERSZÁN ÁRPÁD

életének 78., boldog házasságának 53. évében rövid szenvedés után csendesen elhunyt.

Drága halottunk földi maradványait 2017. január 24-én, kedden 13 órakor helyezzük örök nyugalomra

a szemerjai ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

18760

Szomorúan tudatjuk, hogy a szeretett nagymama és testvér,

MOLNÁR GIZELLA

(szül. VIZI)

volt textilgyári alkalmazott

életének 83. évében 2017. január 20-án elhunyt.

Temetése január 24-én, kedden 13 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

Szerettei

18763

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a szeretett gyermek, testvér, rokon,

MENYHÁRT SÁNDOR

volt kárpitos

59 éves korában elhunyt.

Temetése 2017. január 23-án, hétfőn 13 órakor lesz a vártemplomi ravatalozóháztól.

Részvétfogadás a temetés előtt fél órával.

A gyászoló család

4296922

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a székelyszáldobosi

id. GÁSPÁR ALBERT

életének 88. évében 2017. január 21-én türelemmel viselt betegség után elhunyt.

Temetése 2017. január 23-án, hétfőn 13 órakor lesz a Gáspár családi háztól.

A gyászoló család

HL



Részvétnyilvánítás

Dr. SZŐTS DÁNIEL ny. főorvos elmúlása feletti fájdalmukban osztozunk, részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki a család minden tagjának. A veszteség baráti körünket, egész közösségünket is érinti, hisz nagyon sokat tett népéért. Ezután vigyázó szemeivel onnan fentről tekint a Kárpátokra, az Úz völgyére, ránk, s eligazít, bátorít, mint tette sok-sok éven át, Ő, aki Dsida szavai szerint élte le életét: „Hunyjon ki két szemem világa, / mikor nem rád tekint, / népem, te szent, te kárhozott, te drága!”

Barátai

18767

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kolléganőnknek, Sylvester Annának és családjának édesanyja elhunyta alkalmából.

A Mikes Kelemen Elméleti Líceum igazgatósága és munkaközössége

18766

Őszinte részvétünket és együttérzésünket fejezzük ki kollégánknak, Szőts Dániel Ernőnek és családjának édesapja elhunyta alkalmából.

A Mikes Kelemen Elméleti Líceum igazgatósága és munkaközössége

18766



Megemlékezés

Egy jajszó nem sok, annyit nem mondtál, csak elmentél a halál hosszú útján. Szíved már nem fáj, a miénk vérzik, a fájdalmat, szenvedést szeretteid érzik. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

VARGA LÁSZLÓRA, akit ma egy éve kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4296919

Az idő múlása nem enyhíti szívem fájdalmát. Hiányát érezve, emlékét őrizve, könnyes szemmel, az örök elválás fájdalmával emlékezem a rétyi KOVÁCS IRMÁRA, aki ma öt éve váratlanul, búcsú nélkül örökre itthagyott. Kimegyek a temetőbe, elsuttogom százszor, bármi is volt az életben, nagyon hiányzol. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Testvére

4296892

Fájó szívvel emlékezünk a drága jó édesapára, nagytatára, apósra, apatársra,

id. KÁDÁR ISTVÁN volt pékmesterre halálának hatodik évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

du.

Egy hideg téli napon életed véget ért, bánatot hagyva ránk örökre elmentél, nélküled semmi sem olyan, mint régen, nélküled üres az otthonunk és fájlalunk téged. Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezünk id. TARTÁN LÁSZLÓRA (Tarzán), aki január 24-én egy éve hagyott itt bennünket. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos családja

18762

Bíztunk az életben, hittünk a gyógyulásban, de ha már abban nem, legalább a csodában. Csoda volt, hogy éltél és minket szerettél, csoda volt, ahogy az életért küzdöttél, de mégis elcsitult a szív, mely értünk dobogott, megpihent a kéz, mely értünk oly sokat dolgozott. Számunkra te soha nem leszel halott, szívünkben örökre élni fogsz, mint a csillagok. Fájó szívvel emlékezünk az aldobolyi születésű sepsiszentgyörgyi

VASZI SÁNDORRA halálának hatodik hetében.

Özvegye, Irénke,

fia, Sándor és családja

18765

Megpihen a dolgos, jó apai szív, hiányod most minket emlékezni hív. Szerető férj voltál, drága édesapa, nagy a mi szívünknek szomorú bánata. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi BENKE JÓZSEFRE halálának első évfordulóján.

A gyászoló család

4296842

Búcsúztam volna tőletek, de erőm nem engedett, csak a szívem súgta: Isten veletek. Fájó szívvel emlékezünk id. SZAKÁCS-KÁDÁR

VILMOSRA, akit hat hete veszítettünk el. Emléke legyen áldott.

Özvegye és gyermekei

4296918

Kegyelettel emlékezünk az uzoni születésű sepsiszentgyörgyi SZÁSZ MÁRIÁRA halálának első évfordulóján.

A gyászoló család

4296856

Kegyelettel emlékezünk a hat éve eltávozott édesapámra,

dr. KUSZTURA JÁNOS fogorvosra. Amikor nincs melletted senki, s úgy érzed, hogy vége, kulcsold össze két kezed, s nézz fel az égre. Ott van ő, aki vigasztal, ha sírni lát, és ő a te drága édesapád.

Szerettei

4296886

Könnyes szemmel, fájó szívvel emlékezem a besenyői DÓCZÉ

GYULÁNÉRA halálának ötödik évfordulóján.

Rétyi unokatestvére

4296890

Fájó szívvel, könnyes szemmel emlékezem a kálnoki FOSZTÓ

GÉZÁNÉ DÁVID

BERTÁRA halálának negyedik évfordulóján.

Rétyi unokatestvére

4296891

A temető kapuja szélesre van tárva, útjait naponta sok-sok ember járja. Van, aki virágot, mécsest visz kezében, olyan is, ki bánatot visz szomorú szívében. 36 éve, hogy ezt az utat járjuk, megnyugvást lelkünkben még most sem találunk. Sírod előtt állunk, talán te is látod, körülötted van ma szerető családod. Eljöttünk újra tisztelni téged, szívünkben hordjuk örök emléked. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk az alsócsernátoni id. SZÁVULY BÉLÁRA halálának 36. évfordulóján. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Bánatos özvegye,

négy gyermeke

és azok családja

4296926

Üres lett az udvar, csendes a ház, hiányzol közülünk, s ez nagyon fáj. Hiába borul rád a temető csendje, szívünkben élni fogsz mindörökre. Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk az oltszemi MARUCZA JÓZSEFRE, akit ma egy éve kísértünk utolsó útjára. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

4296905

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, nyugalmadat nem zavarja senki. Könnyes az út, amely sírodhoz vezet, a jó Isten őrködjék pihenésed felett. Fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi

KARSAI ILONÁRA (szül. KÉSZ) halálának ötödik évfordulóján.

Szerettei

4296930