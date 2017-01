Szenzációsan játszott a német, a hálónál rendkívül hatékony volt, agresszívan támadta Murray második szerváit, a skót emiatt hat kettős hibát is vétett (7:5, 5:7, 6:2, 6:4).

Zverev következő ellenfele Roger Federer lesz, a svájci öt játszmában legyőzte Kei Nisikorit (6:7, 6:4, 6:1, 4:6, 6:3). Wawrinka eközben 7:6, 7:6, 7:6-ra legyőzte az olasz Andreas Seppit, aki hiába brékelt a meccs első gémjében, majd a harmadikban 5:5-nél, a legfontosabb pillanatokban a svájci volt az összeszedettebb.

Murray után a másik, még versenyben lévő brit is négy szettben kapott ki, Dan Evans Jo-Wilfried Tsonga ellen az első szettet rövidítésben megnyerte, de aztán a francia később nem adott neki esélyt (6:7, 6:2, 6:4, 6:4).

A női versenyben a felső ágon a 13. helyen kiemelt amerikai Venus Wiliams két szettben megverte a német Mona Bar­thelt (6:3, 7:5). Ellenfele a legjobb nyolc között Babos Tímea páros partnere, az orosz Anasztaszija Pavljucsenkova lesz, aki honfitársát, Szvetlana Kuznyecovát búcsúztatta két játszmában (6:3, 6:3).

A játéknap utolsó mérkőzésén jött a slusszpoén, a világelső Angelique Kerber két sima játszmában kikapott Coco Vandeweghétől. Az amerikai az első és a második szettben is 3:2 után vette el egymás után kétszer Kerber adogatását – annyi különbséggel, hogy a második szettben a német vezetett, miután egyszer neki is sikerült brékelnie (6:2, 6:3). Vandeweghe a Sorana Cîrsteát legyőző spanyol Garbine Muguruzával találkozik a negyeddöntőben.