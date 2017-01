Egy hibákkal teletűzdelt első félidőt kiegyensúlyozottabb második követett, viszont vasárnap ennek ellenére négy góllal alulmaradt a Sepsi-SIC hazai pályán Nagyvárad csapatával szemben a női A-osztályos kézilabda-bajnokság 12. fordulójában.

Jó iramban kezdték a mérkőzést a zöld-fehér mezesek, akik Florentina Lăcătuş triplájának, illetve Mátis Zita góljának köszönhetően három találattal elhúztak a későn ébredő nagyváradiaktól, a határ mentieknek pedig három perc kellett, hogy bevegyék Rofel kapuját (4–1). A következő percekben több rossz passz nehezítette a védelemmel is hadilábon álló szentgyörgyiek játékát, így a 7. percben már egyenlíteni tudott a Doina Ardelean által irányított csapat, majd emberhátrányuk ellenére a vezetést is átvették (4–5). A SIC részéről hétperces gólcsend következett, a vendégek pedig Cristoaica és Vârtic révén termelték a gólokat, így a 16. percben már ötgólos előnyre tettek szert (6–11). A háromszékiek részéről Mátis törte meg a jeget és szerzett újra gólt, a folytatásban pedig a zöld-fehérek két alkalommal nem használták ki az emberelőnyüket, emiatt pedig hétgólos nagyváradi vezetéssel fordulhattak a csapatok (11–18).

Szünet után jobb hozzáállással és több akarattal lépett pályára a SIC, ennek és a többszöri emberelőnynek köszönhetően pedig a 44. percre négy gólra zárkózott fel (22–26), amire a vendégek időkéréssel válaszoltak. A román válogatott színeiben 144 alkalommal pályára lépő és 185 gólt jegyző tapasztalt Valeria Motognát is soraiban tudó határ mentiek kihasználták a szentgyörgyiek kiélezett pillanatokban elkövetett hibáit, többnyire rossz passzait, így az 54. percre már nyolcgólos előnyre tettek szert (26–34), és a győzelmük sem forgott veszélyben. Az utolsó percekben érezhető volt a fizikai fáradtság a tapasztalt játékosokkal felálló nagyváradiakon, de hiába próbáltak hajrázni Voloncs Júlia és Mátis Zita vezérletével a zöld-fehérek, idénybeli hetedik vereségüket könyvelhették el (32–36).

„Ezt a mérkőzést gond nélkül meg kellett volna nyernünk, viszont nagyon rosszul játszottunk. Nem vagyok megelégedve a hozzáállással, nem voltunk elég agresszívek védelemben, és bizony 18 gólt kapni egy félidőben rengeteg. Túl kevés volt részünkről a határozott közbelépés, túl sok volt a szájalás, ezen a mérkőzésen sem a bírókat, sem pedig az ellenfelet nem lehet okolni, mert mi voltunk a hibásak. Hiába volt a második játékrészben jobb a játékunk, amikor felzárkóztunk négy gólra, megint teljesen leálltunk. Időkérésnél megbeszéltük, hogy mit fogunk csinálni, de nem azt játszották, az ellentámadásaink pedig hihetetlenül rosszak voltak. Fel kell vállalni, hogy egyes játékosoknak nagyobb a szájuk, mint amit a pályán mutatnak. A héten a klub vezetőségével beszélgetni fogunk, mert megoldást kell találnunk a kialakult helyzetre, hiszen ezt tovább nem érdemes így folytatni” – fogalmazott a mérkőzés után Vida Attila edző.

A Sepsi-SIC a pontvadászat 13. fordulójában szabadnapos, legközelebb pedig február 5-én a visszavágó első fordulójában a második helyen álló Resicabánya otthonában lép pályára.