A Sport-All Ski Team Bocz Attila edző irányításával tizenegy gyerekkel állt rajthoz. A verseny két futamból állt, a műlesiklás pedig nagyon nehéz, jeges pályán zajlott, amely gyönyörű, technikás vonalvezetéssel volt teletűzdelve. A nehéz pálya miatt sok volt a kieső a 12–18 éves gyerekek között. Bocz Attila elmondta, a versenyen részt vevő edzőktől és a bajnokság szervezőitől felkérést kaptak jövőben egy forduló megszervezésére a sugásfürdői sípályán. „A csapat jól szerepelt, egy síző kivételével mindannyian befejezték a versenyt. Taranek Bernárd a dobogó második fokára állhatott, Finta Szilárd pedig erős mezőnyben a harmadik helyet szerezte meg a 14–15 éves korosztályban. A Hargita megyei bajnokságban csapatunk a negyedik helyen áll 619 ponttal, sőt, a következő három fordulón is részt veszünk. Köszönöm Bajkó Levente Attila edzőtársamnak és a szülőknek, hogy elkísérték a csapatot a versenyre, a Sepsiszentgyörgyi Tanulók Házának és támogatóinknak pedig a segítséget” – mondta Bocz Attila edző.

Eredmények: Taranek Bernárd (5 éves) 2. hely, Florea Csanád (6 éves) 5. hely, Molnár Etele (9 éves) 4. hely, Bíró Maja (9 éves) 4. hely, Antal Soma (11 éves) 9. hely, Molnár Bulcsú (11 éves) 7. hely, Barta Martina Máté (12 éves) 4. hely, Rápolti Erhard (13 éves) 5. hely, Finta Szilárd (14 éves) 3. hely, Kádár Benedek (15 éves) 4. hely, Taranek Bernadett (11 éves) nem fejezte be a versenyt.



Hétvégén emlékverseny és bajnoki forduló Sugásfürdőn

A sepsiszentgyörgyi Alpin Sport Egyesület a tehetséges sportoló, kiváló testnevelő tanár és nem utolsósorban a sport iránt elkötelezett Dani Kinga előtt tisztelegve január 28–29-én emlékversenyt szervez Sugásfürdőn. Az emlékverseny mellett az országos gyerek- és ifjúsági síbajnokság második fordulója a Sepsiszentgyörgyi Tanulók Háza szervezésében szintén a sugásfürdői sípályán lesz január 26–28. között.

A II. Dani Kinga-emlékverseny keretében január 28-án, szombaton síversenyen mérhetik össze tudásukat az érdeklődők, akik 8.30-tól 9.30-ig iratkozhatnak, a megmérettetés pedig 10 órától veszi kezdetét. A versenyre jelentkezni nemcsak a helyszínen lehet, hanem az egyesület honlapján – www.alpinsport.ro – az események menüpont alatt is, viszont az online jelentkezés határideje január 27., 18 óra. Természetesen gyerekek és felnőttek is nevezhetnek, akiket különböző korcsoportokba sorolnak.

A gyerekeknél külön versenyeznek majd az óvodások, az I–IV., az V–VIII. és a IX–XII. osztályosok, a felnőtteknél pedig 19–39 és 40–59 évesek, illetve 60 év felettiek. Az erőpróba után a szervezők 19 órától síbált tartanak az Orchidea Events vendéglőben. Január 29-én, vasárnap 10 órától megkoszorúzzák a 2013-ban elhunyt Dani Kinga sírját a szemerjai temetőben. (miska)