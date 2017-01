A Kolozsvári U elleni roppant izgalmas véghajrájú hazai siker után a bajnoki címvédő és listavezető Sepsi-SIC szombaton újabb idegtépő végjátékú mérkőzést játszott, ezúttal a Cenk alatti városban. A Zoran Mikes irányította együttes most is megdolgozott a győzelemért, miután egy triplányi különbséggel nyert a 34 pontig jutó Houser által irányított Brassói Olimpiával szemben a női kosárlabda Nemzeti Liga 16. fordulójában. A zöld-fehér mezes lányoknak ez volt a mostani szezonbeli tizenötödik győzelmük, s hétvégi diadalukkal 12–1-re vezetik az Olimpia elleni külön párharcot.

Gödri-Părău hárompontosa nyitotta meg a rangadót, amire Pesovic válaszolt. A harmadik támadásunkat egy újabb triplával zártuk, ekkor Marshall volt eredményes (2–6). A továbbiakban is folytatódott a jó játékunk, s bár a házigazdák az 5. percben feljöttek 3 pontra (8–11), megnyugtató előnnyel zártuk az első negyedet (14–22). Jeffery két kosarával indult a második játékrész (17–27), lendületünket pedig időkéréssel törte meg a hazaiak edzője. Ezt követően kiegyenlítődött a küzdelem, s hiába vezettünk 13 ponttal, mégis 15–15-ös egyenlővel ért véget a negyed, és csak nyolc pont volt az előnyünk a nagyszünetre (29–37). Az öltözőből egy határozottabb brassói csapat jött ki, és 7–0-s részsikerrel egy pontra közelítettek meg (36–37). A meglepő jó hazai kezdésnek szentgyörgyi időkérés vetett véget, s Jeffery, Marshall és Thompson pontjainak köszönhetően újra megléptünk (36–43). Dan Calancea tanítványai azonban nem hagyták magukat, és Houser hat egymás utáni kosarával a 26. percben két ponttal vezettek (47–45). Kevéssel később Harris pontjaival egyenlítettünk (47–47), majd következett Jeffery triplája, Marshall két duplája, és a játékrészt Gödri-Părău hárompontosa zárta (49–57). A záró negyedet újra vendéglátóink kezdték jobban, és három eredményes támadást követően ismét egy pont volt a különbség a két csapat között (56–57). Gyorsan jött a válasz, s Jeffery, valamint Thompson két-két pontjával 56–61-re alakult az eredmény. Annak ellenére, hogy tudtuk, nem lesz könnyű a Brassó elleni mérkőzés, az első félidőben mutatott jobb játékunk alapján bíztunk a könnyebb sikerben. Sajnos, ebben a brassói lányok nem voltak partnerek, mindent megtettek, hogy megszerezzék a győzelmet, így idei második meccsünk hajrája is mérhetetlenül izgalmas lett. A 35. percben még 61–70 volt olvasható az eredményjelző táblán, két perccel a vége előtt viszont már 71–72 volt az állás. A soron következő támadásunkat Marshall kosárral zárta (71–74), s innen kezdetét vette az idegtépő végjáték, amit – akárcsak egy héttel korábban – a zöld-fehérek bírtak jobban. Már csak egy perc volt hátra a rendes játékidőből, amikor Jeffery kihagyta a meccset eldöntő kosarat, így Brassó az egyenlítésért támadott. Szorosabban védekeztünk, többször szabálytalankodtunk, kétszer még a labdát is elcsíptük, de ez mindig visszakerült a házigazdákhoz. Lassan pörögtek a másodpercek, s végül az utolsó sípszó előtt Houser nagyon elhibázta távoli dobását, és a Sepsi-SIC 71–74 arányban diadalmaskodott a Cenk alatt.

A találkozó legjobbja egyértelműen a 34 pontig jutó Houser volt, tőlünk a 21 pontot szerző Jeffery, a 26 egységig jutó Marshall, a négy triplást dobó Gödri-Părău és a 13 lepattantót jegyző Thompson jeleskedett.

A 16. forduló eredményei: Alexandria–Kolozsvári U 92–98, Marosvásárhelyi Sirius–Szatmárnémeti VSK 81–91, Aradi ICIM–Târgovişte 72–69, Galaci Phoenix–Jászvásár 83–55.

A Sepsi-SIC következő meccsét a sereghajtó Jászvásár ellen játssza.