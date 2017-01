A sérülteket főleg füstmérgezési és kihűlési tünetekkel kezelik. A mentéshez húsz tűzoltójármű és huszonhét mentőautó vonult ki. A tüzet csak órák múltán sikerült megfékezni, de teljesen még tegnap délután sem oltották el. Az akár ezerötszáz ember befogadására alkalmas népszerű éjszakai szórakozóhelyen mintegy 2500–3000 négyzetméternyi területen csaptak fel a lángok, a tűz okairól azonban a tanúk nem nyilatkoztak egyöntetűen. Tegnap reggel már csak hat embert tartottak bent a Floreasca-kórházban, hármat az ortopédián, hármat a toxikológián. Két ember még a kórház sürgősségi osztályán volt, valószínűleg őket is beutalják. A végtagsérülésekkel küzdők közül ketten valószínűleg kiugrottak az ablakon a tűz elől, a toxikológiára kerültek füstmérgezést szenvedtek, egyikük állapota különösen súlyos – nyilatkozta az Agerpres hírügynökségnek Bogdan Opriţa, a kórház szóvivője. Volt engedélye, nem volt engedélye A Bamboo ügyvédje azt állította, hogy a drága szórakozóhelynek minden szükséges működési és tűzvédelmi engedélye megvolt, ami szerinte „ezen a szinten” nyilvánvaló. Azt a feltételezést, hogy – a törvényi tiltás ellenére – dohányoztak volna a klubban, a tűzoltóság szóvivője nem tudta megerősíteni, azt mondta, ezt a nyomozásnak kell kiderítenie. Ugyanakkor a főváros második kerületének polgármestere, Dan Cristian Popescu azt állította, hogy a klubnak az idei működési engedély megszerzése érdekében benyújtott dossziéja hiányos, tűzvédelmi engedélye volt az illetékes katasztrófavédelmi hivataltól, de az egyik építkezési engedély hiányzott. Tavaly ugyancsak hiányos iratcsomó miatt meg is bírságolták a klubot. Tegnap a Bamboo ügyvédje azt nyilatkozta, adataik szerint szándékos gyújtogatás történt, ezt azonban a tűz körülményeit kivizsgáló helyszínelők cáfolták, szerintük semmiféle nyom nem utal gyújtogatásra. Szombatról vasárnapra virradóan országszerte 162 szórakozóhelyet ellenőriztek a tűzoltók és a belügyminisztérium képviselői, 118 bírságot róttak ki több mint 200 ezer lej összértékben – tájékoztatta az Agerpres hírügynökséget a Sürgősségi Főfelügyelőség. Carmen Dan belügyminiszter szombat este rendelte el a megelőző jellegű szigorított ellenőrzéseket olyan helyiségeknél, ahol nagyszámú közönséget vonzó rendezvények zajlanak. Az ellenőrző csoportok főként az elektromos hálózatokat, berendezéseket, a vészkijáratok láthatóvá tételét, a tűzoltókészülékek meglétét, a menekülési útvonalak feltüntetését, a tűzvédelmi engedélyeket vizsgálták meg. A belügyminisztérium rendelete értelmében a következő időszakban folytatódik a szórakozóhelyek szigorított ellenőrzése.



Ezek a románok nem tanulnak a saját kárukon.64 en haltak meg a Collectivben, hatványozottan"terroristább " azoknak a tettük-cselekedetük akik kiadták és fenntartották a klubb működési engedélyét, mint a két kézdivásárhelyi ártatlan petárdái. Mert emberéleteket követelt és népirtást okozott az hogy lefizettet ISU - s alkalmazottak engedélyeket adjanak ki.

Még vészkijárata sem volt a Collectivnek és fokozottan gyúlékony anyaggal voltak bevonva a falak, mégis működhetett.

Volt alkalmam Angliában élni és dolgozni egy ideig, de ott a társadalmi jólét és előrehaladás alapja a TÖRVÉNYEK ÉS SZABÁLYOZÁSOK BETARTÁSA.

Ott ha egy útszakaszon 20 mérföld/ órás tábla van, akkor mindenki de mindenki betartja.

A román népnek genetikailag nem valók a törvények és a szabályok , mert úgyse tartják be őket.Ezért hal meg annyi ember az utakon,ezért van annyi tűzeset mert nem tartják be a KRESZ-t, se a tűzvédelmi előirásokat.









Csaknem a nyugati liberál-fertő elmaradott elvei szerint kellene élni?

Arccal Moszkva fele!







Amit meg kéne értsél végre, te klimaxos hisztika, aki nem szereti se a kaki se a pisi szexet ( sztem már más se jut neked , de mindegy ) az az hogy semmit se fogadj el kritikai szemlélet és alapos elemzés nélkűl, semmiről se nyilatkozzad azt hogy ez a jó meg az a rossz, mert hiszen mi is az a jó, és mi is az a rossz? Relativ minden.

Igenis szükség van Oroszországra is , és Kinára is.Hallottál e a fékek és egyensúlyok rendszeréről? Ki fékezné és tartaná vissza Amerikát, amely már igy is azt csinál amit akar a világ népeivel?Abban a rendszerben, ahol egy szereplő túl erössé vállik ,ellensúlyozás nélkül, ott előbb - utóbb diktatúra alakul ki.

De ezt neked hiába mondom, mert te beakadtál Orbánnál, mint egy rossz, régi gramofon.A tűd leragadt és csak egy nótát játszik.

És igenis, fertő a nyugati liberális eszme, a szakállas nők, a buziházasságok, az állatszex.Soroljam e ? nagy szabadságukban már azt se tudják mit csináljanak szegények.

Senki , de senki ne mondja nekem hogy ami nyugaton van , az a helyes,Senki se mondja nekem hogy génkezelt, rákkeltő xart kell enni mert az a normális.Ez nem igaz.Egy nyugati 8-10 kiló tartósitószert, adalékanyagot, festéket eszik meg egy évben.és mi is , amióta a határokat megnyitották.

Ha neked ez a normális, akkor te vagy a földkerekség legbutább teremtménye.







Nagy a hasonlat a Colectiv és a Bamboo eseményei között.Az első esetben még ma sem tudni mi történt,a másodikban meg szerencsére nem hallt meg senki.Mindkét esemény kapcsán felmerült a gyanu,hogy gyilkos kéz van a háttérben.Érdekes mindkét eseményt azonnal utcai tüntetés követte,mindkettőben a kormány menesztését követelték,ott és itt is jelent volt a pártatlansággal nem jelemezhető Klaus Werner Iohannis,és állítólag a hírszerzés meg civil szervezetek állnak a megmozdulás hátterében.







Tihi álnevet választott?! :o







Csakugyan tihi mire volt az jó, két mondat után mindenki tudja, hogy te vagy...







ejnyebejnye, azt gondolom, most tévedtél: a tű nem biztos, hogy be van akadva. Nézd meg újból a Dragnea-ról szóló cikket, és láss csodát: miután hetekig-hónapokig becsmérelte Trumpot, Apokalipszist, világvégét és hasonlókat emlegetve, utolsó beírásában mit tesz?: idézve a pápát elfelejti kitörölni az új amerikai elnökkel kapcsolatos egyházfői intést, Idézem:"A pápa kitért Donald Trump amerikai elnökre is, s azt mondta: nem szabad elhamarkodottan megítélni, meg kell várni, mit fog csinálni. " Ezek után csodálkoznál, ha holnap megjelennének bocsánatkérő beírásai azokért, amiket a magyar kormányfőről és az államfőről is írt? Lehet azóta már párszor megtörölközött a macskával, de én, a bolondnak nincs törvéne-alapon, igen, el tudom képzelni róla még ezt is.!