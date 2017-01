Országszerte tüntetők vonultak utcára tegnap este a nagyvárosokban a szociálliberális kormány közkegyelmi tervezete és a büntető törvénykönyv módosítása ellen tiltakozva, a bukaresti tüntetők között a tervezeteket nyíltan bíráló Klaus Iohannis államfő is megjelent.



hétfő 06:09

macsuka

124 hozzászólás 2017. január 23.hétfő 06:09

IDEJE VOLNA A PARLAMENT KÖRÉ A RÁCSOT FÖTENINI MERT A TOLVAJOK MIND BENTMVANAK!!!!???????







hétfő 09:15

siculius

6 hozzászólás 2017. január 23.hétfő 09:15

A világon nincs még egy olyan demokrata állam,ahol az ország elnöke személyesen részt vett volna saját kormánya elleni tüntetésen.Kötelezően megjegyzendő,hogy a tüntetés nem is volt engedélyezett!Olyan példa sincs,hahol az elnök a kormányt rabló politikai bandának nevezné,holott néhány nappal ez előtt, hívatlanul részt vett egy olyan kormányülésen,ahol megdícsérte a jelenlegi kormányt.Úgy tudom,hogy az ország elnöke mindenkit és minden intézményt képvisel,nem csak egy bizonyos réteget vagy érdeket, akkor is ha nagyon ingatag és nem szavahihető.







hétfő 09:28

csacsi

1709 hozzászólás 2017. január 23.hétfő 09:28

Ez az eltévedt bakkszász egész évben elérhetetlen, de mikor egy kicsi politikai tőkét kell kovácsolni, azonnal megjelenik a Winettou vigyorával...Szánalmas egy figura







hétfő 10:18

Ferencz

12539 hozzászólás 2017. január 23.hétfő 10:18

....és még egy olyan ország sincs, mint Románia. A "hívatlanságával" kapcsolatosan: "Románia Alkotmánya - 87. szakasz – Részvétel a Kormány ülésein

(1) Románia Elnöke részt vehet a Kormánynak azokon az ülésein, amelyeken országos

jelentőségű problémákat vitatnak meg a külpolitikával, a honvédelemmel, a közrend

biztosításával kapcsolatban és más esetekben, a miniszterelnök kérésére.

(2) A részvételével megtartott kormányüléseken Románia Elnöke elnököl. "



A csúsztatás, ferdítés, hazudozás kinek használ, amikor olyan könnyű kideríteni azokat? A személye iránti ellenszenv - én sem "csípem" - nem lehet ok az előbbiekre.







hétfő 19:14

trovacsek

2182 hozzászólás 2017. január 23.hétfő 19:14

Tihi lelkem,csak nem akarod megmondani,akár az elnöknek is,hogy részt vehet-e egy tüntetésen,vagy nem?Figyelj:JOGÁBAN ÁLL!!!!







hétfő 19:29

settembrini

411 hozzászólás 2017. január 23.hétfő 19:29

Próbáltam egy közéleti személyt keresni, akit tisztel az itt nagyon tisztelt társaság.

Románia jelenlegi határain belül nincs ilyen.

Valószínűleg a következő Tusványosig nem is tapossa ilyen humanoid ezt a földet.

Persze, tisztelni nem kötelező senkit.

Amellett elég kínos is kifejezni valaki iránti tiszteletünket.

Mennyivel nagyobb "tökösség" a gyűlöletünket hangoztatni, attól lángoló hazafinak látszódhatunk.

Dakota óvodás szólásmondás, hogy annyi tiszteletet várhat el az ember, amennyit ő is ad.

De , ugyebár ez mese, mese, meskete