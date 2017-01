A két elefánt: a kormány sürgősségi kegyelemrendelete és a törvényváltoztatás most lapít. Azt mondják, csak az elnök szemében nőtt a két bolha elefánttá, és igenis nagy szükség van a két kis elefántra. Ennek legfőbb oka, hogy börtöneink túlzsúfoltak, és így nálunk egy börtönhelyre másfél fogoly esik, és ráadásul a fogva tartási körülmények meg sem közelítik az európai normákat. Ha a félanalfabéta tyúktolvajok nem is, de a dörzsöltebb gazemberek beperelik az államot, és meg is nyerik a pereket, amelyek miatt hatalmas kártérítéseket kell kifizetni az államkasszából, illetve közvetve a mi zsebünkből. Gondoskodó kormányunk pedig ezt nem akarja, ezért szélnek eresztené az elítélteket, és úgy megreformálná a büntető törvénykönyvet, hogy ne kerüljenek oda vissza olyan ártatlan emberek, akik a rabság keserű kenyerét ették. Ugyanakkor a jelenlegi szabályozás miatt egy felfüggesztett börtönbüntetéssel sújtott személy, mint a győztes párt elnöke, Liviu Dragnea, még egy roskatag miniszterelnöki bársonyszéket sem tud elfoglalni. Az elképzeléseknek a bűnüldöző szervek nem örülnek, bizonyára, mert attól tartanak, munka nélkül maradnak az ügyészek és bírák. A csendőrség- rendőrség is tart az amnesztiától, mert nekik kell összefogdosniuk a visszaesőket. Sokan, miután szabadulnak, a börtönbeli tapasztalatcserén szerzett tudásukat az életben rögtön kamatoztatni akarván, újabb bűncselekményeket követnek el, de mivel nyilvántartottak, hamar lebuknak, és ismét sittre vágják őket. Sajnos az elnök miatt, aki bősz elefántként gázolt bele a kormány terveibe, a szabadon szárnyaló rabszabadítási elképzelésekből füstbe ment terv lett (ideiglenesen), pedig sokaknak milyen jól jött volna! Hogy ne kelljen bajlódni korrupció miatt bezárt, amnesztia által eleresztett majdani visszaesők újbóli összefogdosásával, olyan okosan akarják megváltoztatni a büntető törvénykönyvet, hogy ne számítson hivatali visszaélésnek az olyan cselekedet, ahol az okozott kár, esetenként 200 ezer lej alatt van. Az említett törvény milyen fegyelmet követel meg a cselekményt elkövetni szándékozótól, hogy az mértékletes legyen, és minden esetben csak 199 999 lejt és 99 banit sinkófáljon el! Ha öt ilyen tettet követ el, sajnos még egészen egymillió lejt sem tud megcsapolni. Ugyanígy a barátokkal direktben megkötött beszerzési akciókban, csak a potom 30 ezer eurót el nem érő szerződés maradhat büntetés nélkül. Szerencsére, ha nem tesz turpisságért feljelentést a károsított, akkor hivatalból nem vádolhatják meg. Emiatt sokan szabadulnak meg a bűnvádi eljárás kálváriájától, mert ki meri feljelenteni például a főnökét, amikor az pénzbírsággal is megúszhatja a rábizonyított, még potom kétszázezer lejt sem elérő visszaélést? Nagybánya polgármestere a börtönben ült, amikor újraválasztották, és onnan kezdte el hivatalát irányítani. Ha amnesztiával szabadul, akkor reszkethetnek, akik bemártották a hatóságoknál. Sokaknak kényelmetlen az is, hogy korábbi barátjuk, akit elkaptak néhány millióval, árulkodni kezd pénzszerzése mikéntjéről, mert ezért hálából enyhébb büntetésben részesül. Ily módon sok ügyet göngyölítettek fel, és sokan gabalyodtak bele a bűngöngyölegbe. Ezt elkerülendő olyan új törvényt kell alkotni, amely csak akkor veszi figyelembe az árulkodást, ha a cselekmény nem több, mint hat hónappal korábban történt. Vigasztaló, hogy az amnesztia kedvezményezettjei között ott vannak a korrupcióért elítéltek, akik, ha kiszabadulnak és vissza­esők is lesznek, nem fognak a nyílt utcákon rabolni, gyilkolni, erőszakot elkövetni, hanem csak csendben tovább lopikálni.

Azt tudtam, hogy az elefánt el tud bújni a cseresznyefán, és azért nem lehet látni, mert piros a szeme, de azt nem, hogy egy kormányülésen hogyan rejtőzhet el két elefánt is észrevétlenül. A múlt szerdán ilyen eseményen tulajdonképpen három elefánt is tartózkodott. A két nem láthatót: az amnesztiát és a törvénykönyv-módosítás becsempészését az elnök Iohannis leplezte le, a harmadik pedig ő maga volt, aki olyan tapintatosan csörtetett be oda, akár egy elefánt a porcelánboltba. Pedig nem is várta senki. Sőt. Ha a miniszterelnök Grindeanu hamarabb tudomást szerez az elnök látogatásáról, akár meg is akadályozhatta volna, mondván: az állatkert kormányülésén nincs egy harmadik elefántnak helye.



hétfő 09:44

siculius

6 hozzászólás 2017. január 23.hétfő 09:44

Ami vitathatatlan,hogy a BTK módosítására szükség van,mert Monica Macovei javslatára törülve van belőle a bírák felelősségre vonásának lehetősége. Szükség van a törvényhozásban a demilitarizálásra,nincs mit keressenek a hírszerző tisztek e tevékenységben.Egyre nagyobb szükség van rendezni a fedett civilszervezetek müködésének mikéntjét is,mert nagy részük az ország ellen dolgozik...nem egy országban már be is vannak szüntetve.Ami még nagyon fontos,hogy javítani kell az állambiztonsági és hírszerzői tevékenységre vonatkozó paragrafusokat is. De azt is el tudom képzelni,hogy az alaptörvényhez is hozza kell nyúlni,mert nem felel meg a ma Romániájában folyó politikai és társadalmi folyamatoknak.Ami a közkegyelmet illeti,arra is szükség van,mert nagyon sok ártatlan áldozata van a az utóbbi évek ítéleteinek,van sok könnyű bünöző,nagyon idős és beteg elítélt és a fogdákban nincs meg a kötelező feltétel.nagy a túlzsúfoltság,amiért naponta büntetnek az európai intézmények.Nem közbünözöket,gyilkos gazembereket engednek szabadon,és nem is a tegnap elítelteket.Ez működik minden demokráciában.Obama utolsó intézkedése is ilyen volt,és annyi bűnözőt engedett szabadon,amennyit összesen az utóbbi 15 elnök összesen.És benne nagy részük életfogytiglan elítéltek voltak.Ott nem gond.mert van demokrácia és bíznak az emberben,megadva egy második lehetőséget a bizonyításra.







hétfő 10:02

Ferencz

12539 hozzászólás 2017. január 23.hétfő 10:02

"... Liviu Dragnea, még egy roskatag miniszterelnöki bársonyszéket sem tud elfoglalni." Itt van az a bizonyos kutya elásva.