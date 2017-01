Előző írásunk

Azt tudtam, hogy az elefánt el tud bújni a cseresznyefán, és azért nem lehet látni, mert piros a szeme, de azt nem, hogy egy kormányülésen hogyan rejtőzhet el két elefánt is észrevétlenül. A múlt szerdán ilyen eseményen tulajdonképpen három elefánt is tartózkodott. A két nem láthatót: az amnesztiát és a törvénykönyv-módosítás becsempészését az elnök Iohannis leplezte le, a harmadik pedig ő maga volt, aki olyan tapintatosan csörtetett be oda, akár egy elefánt a porcelánboltba. Pedig nem is várta senki. Sőt. Ha a miniszterelnök Grindeanu hamarabb tudomást szerez az elnök látogatásáról, akár meg is akadályozhatta volna, mondván: az állatkert kormányülésén nincs egy harmadik elefántnak helye.