Nicolae Stoica szitabodzai polgármester köszöntötte elsőként a jelenlévőket. Hangsúlyozta: a rendezvény célja, hogy a gazdák tiszta képet kapjanak a mezőgazdaság helyzetéről, hogy könnyebben, eredményesebben végezhessék napi teendőiket.

Ötvös Mózes „le a kalappal” emberekként méltatta a Bodza-vidéki gazdákat. A jóakarat megvan, de a termelőknek el kell mondaniuk, hogyan segíthet rajtuk az agrárönkormányzat. Beszédében kiemelte Tamás Sándor megyei önkormányzati elnök viszonyulását a gazdákhoz, majd kijelentette: ha a termelők jogaikat érvényesíteni akarják, össze kell fogniuk, egyetértésnek kell lennie közöttük.

Tamás Sándor a példaértékű Bodza-vidéki szövetkezési törekvésekre helyezett hangsúlyt, megjegyezve, más régiókban is ez a módszer hozhat eredményt.

Nicolae Radocea kormánybiztos-helyettes kijelentette: a körzetben lényegében minden termék biominőségű, de ezek értékének növeléséhez a bio minősítés is szükséges. Marius Popica APIA-igazgató nehéznek értékelte az elmúlt évet, szerinte a sok változás, átírt számítógépes programok okozták a támogatások kifizetésének késését. Idén csendesebb év lesz – jelentette ki.

Sikó-Barabási Sándor megyei főállatorvos több pontban fogalmazta meg az állategészségüggyel és -nyilvántartással kapcsolatos gondokat. A madár­influenza több megyét érint az országban, de a sertéspestis, a szarvasmarhák bőrcsomósodásos megbetegedése egyelőre a határokon túl maradt – mondta. Az állategészségügyi igazgatóság az APIA megbízásából számos gazdaságot ellenőriz, az egyik legfontosabb tétel az állatok nyilvántartása. A nyilvántartásban szereplő adatoknak és a tényleges állománynak azonosnak kell lennie, az állatmozgásokat naprakészen kell jegyezni, ha nem, büntetésre, a támogatások részbeni vagy teljes megvonására is számíthat a gazda – hívta fel a figyelmet. Gheorghe Neagu, a megyei környezetvédelmi hivatal vezetője a vadállatok okozta károkról beszélt, arra biztatta a gazdákat, hogy ne hagyják magukat, jelentsék a károkat, mert csak így részesülhetnek kárpótlásban. Könczei Csaba, a mezőgazdasági igazgatóság vezetője a gazdák által korábban megfogalmazott kérdésekre válaszolt – minderről a Gazdakör következő kiadásában számolunk be.

Szakál András, a Vidéki Befektetéseket Finanszírozó Ügynökség megyei hivatalának vezetője a megpályázható programokról beszélt. Kiemelte: jó tanácsadók, jó projektek kellenek, hogy a gazdák vissza nem térítendő összegeket nyerhessenek el. A hibák szűrése több szinten történik, minden rendellenességet észrevesznek – hangsúlyozta.

A gazdatalálkozó során díjazták a kiemelkedő eredményeket elérő mezőgazdászokat, az agráriumot támogató önkormányzati személyiségeket, majd közös ebéden vettek részt.

A következő kisrégiós gazdatalálkozót február folyamán Székelytamásfalván tartják.