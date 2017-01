A Kaliforniai álom 14 jelöléssel beállította a Beszéljünk Éváról című 1950-es dráma és James Cameron 1997-es klasszikusa, a Titanic rekordját. A musical a legjobb film, a legjobb férfi főszereplő (Ryan Gosling), a legjobb női főszereplő (Emma Stone) és a legjobb rendező (Damien Chazelle), valamint a legjobb eredeti forgatókönyv (Damien Chazelle) és Justin Hurwitz muzsikája révén a filmzene kategóriában is esélyes az Oscar-díjra. A legjobb betétdalok közé két szám (a City of Stars és az Audition) is bekerült a filmből, amelyet technikai kategóriákban – operatőri munka, hangtervezés, hangkeverés, díszlet, jelmez és vágás – is jelöltek.

Deák Kristóf Mindenki című 25 perces kisjátékfilmje az Ennemis Intérieurs, a La femme et le TGV, a Silent Nights és a Timecode című rövidfilmekkel együtt jutott az öt Oscar-esélyes közé. Magyar rövidfilm több mint ötven éve nem kapott Oscar-jelölést.

A legjobb film mezőnyében a sci-fitől a háborús drámán és a westernen át a musicalig sokszínű műfaji válogatás alakult ki, és végül is kilenc film küzd majd az Oscar-díjért: az Érkezés, a Fences, A fegyvertelen katona, a Hell or High Water, A számolás joga, a Kaliforniai álom, az Oroszlán, A régi város és a Holdfény.

A korábbi években túlnyomórészt fehér színészeket jelölő filmakadémia idén láthatóan nagy hangsúlyt fektetett a sokszínűségre: az Oscar-esélyesek között szerepel Barry Jenkins Holdfény című alkotása, amely egy fekete fiú életét ábrázolja, Denzel Washington Fences című, az ötvenes években játszódó családi drámája és Theodore Melfi A számolás joga című filmje is, amely a NASA űrprogramjában dolgozó fekete nőknek állít emléket.

A rendezői kategóriában Denis Villeneuve (Érkezés), Mel Gibson (A fegyvertelen katona), Damien Chazelle (Kaliforniai álom), Kenneth Lonergan (A régi város) és Barry Jenkins (Holdfény) kaphatja majd az Oscar-díjat. A filmakadémia hét színészt először jelölt díjára, köztük Andrew Garfieldet, A fegyvertelen katona főszereplőjét és Ruth Neggát, a rasszista előítéletekről szóló Loving című dráma sztárját, Mahershala Alit és Naomie Harrist a Holdfényből, Dev Patelt az Oroszlánból, Lucas Hedgest A régi város című drámából és az Elle női főszerepét alakító Isabelle Huppert is. De számos korábbi Oscar-díjas, mint Denzel Washington, Jeff Bridges vagy Meryl Streep is újabb jelöléssel lett gazdagabb. Streep a Florence – A tökéletlen hang című új filmjéért kapott jelöléssel immár az Oscar-történet eddigi legtöbb, 20 jelölését érte el.

A legjobb színészek mezőnyében Casey Affleck (A régi város), Andrew Garfield (A fegyvertelen katona), Ryan Gosling (Kaliforniai álom), Viggo Mortensen (Captain Fantastic) és Denzel Washington (Fences) versenyez, a legjobb színésznők kategóriájában Isabelle Huppert (Elle), Ruth Negga (Loving), Natalie Portman (Jackie), Emma Stone (Kaliforniai álom) és Meryl Streep (Florence) közül kerül majd ki a győztes.

A legjobb külföldi film mezőnyébe – amelyben tavaly Nemes Jeles László Saul fia című alkotása nyerte az Oscar-díjat – A homok alatt című dán háborús dráma, Az ember, akit Ovénak hívtak című svéd film, Az ügyfél című iráni alkotás, valamint az ausztrál Tanna és a német Toni Erdmann jutott be. Eredeti forgatókönyve alapján a Hell or High Water, a Kaliforniai álom, A homár, A régi város és a 20th Century Women írója verseng az Oscar-díjért. Az adaptált forgatókönyvek mezőnyében pedig az Érkezés, a Fences, A számolás joga, az Oroszlán és a Holdfény indul az Oscar-szoborért. Az Oscar-díjakat február 26-án adják át a hollywoodi Dolby Színházban. (MTI)

Ada Solomon az első román producer, aki versenybe száll az Oscar-díjért a legjobb idegen nyelvű film kategóriában a Maren Ade rendezte Toni Erdmann című alkotással, amelyet csaknem teljes egészében Romániában forgattak. „Számomra csodálatos, hogy több mint 700 ezer németországi és több mint 500 ezer franciaországi néző e film révén ismert meg egy sor román színészt, valamint egy kulcsszereplőt is: Bukarest városát, amelynek nagyon erős a jelenléte a filmben, és egészen más szemszögből mutatkozik meg, mint amihez hozzászoktunk a mozikban. Büszke vagyok, hogy része lehettem ennek a tapasztalatnak, és remélem, még lesz alkalmam ilyen fajsúlyú projektekben részt venni” – mondta Ada Solomon producer. (Agerpres)