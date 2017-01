Következő írásunk

A női A-osztályos kézilabda-bajnokság 12. fordulójában a Sepsi-SIC négy góllal (32–36) alulmaradt hazai pályán Nagyvárad csapatával szemben, így a zöld-fehér mezesek idénybeli hetedik vereségüket gyűjtötték be, illetve hét ponttal továbbra is a tabella nyolcadik helyén állnak.A forduló rangadóján a Marosvásárhelyi Mureșul a Nagybányai Minaur alakulatát fogadta, ahol utóbbi gyűjtötte be a három pontot, illetve az élre is állt jobb gólarányának köszönhetően.