Az újbóli világelsőségre, valamint karrierje 23. Grand Slam-tornagyőzelmére hajtó Serena Williams 75 perc alatt túljutott a magyar származású Konta Johannán. A 35 esztendős amerikai a második játszmában bajba kerülhetett volna, de 1:3 után sorozatban öt játékot nyert, így két szettben lezárta a meccset. Az Australian Open hatszoros bajnoka Melbourne-ben a nyolcadik, míg sorozatban a 10. Grand Slam-elődöntőjére készülhet.

A fiatalabbik Williams nővér a fináléba jutásért a 34 esztendős Mirjana Lucic-Baronival találkozik, aki három játszmában a US Open-döntős cseh Karolína Plískovát is megverte. A horvát teniszező a döntő szettben 3:4-nél ápolási szünetet kért – combsérülését az öltözőben kezelték –, majd visszatért a pályára, és 13 labdamenetből tizenkettőt megnyert, ezzel megfordította a mérkőzést.

Lucic-Baroni az Australian Openen korábban egyszer sem élte túl a második fordulót, most azonban elődöntőt játszhat, míg az összes Grand Slam-tornát tekintve az 1999-es wimbledoni bajnokság óta először jutott be a legjobb négy közé.

A férfiaknál Grigor Dimitrov 2014-es wimbledoni menetelése után pályafutása második Grand Slam-elődöntőjére készülhet, miután könnyedén megverte a belga David Goffint. A 2009-es bajnok Rafael Nadal három játszmában legyőzte a harmadik kiemelt kanadai Milos Raonicot, ezzel ő is bejutott az elődöntőbe, ahol a bolgár Dimitrov ellen harcol a döntőbe jutásért.

Eredmények, negyeddöntő: l női egyes: Mirjana Lucic-Baroni (horvát)–Karolína Plísková (cseh, 5.) 6:4, 3:6, 6:4, Serena Williams (amerikai, 2.)–Johanna Konta (brit, 9.) 6:2, 6:3 l férfi egyes: Grigor Dimitrov (bolgár, 15.)–David Goffin (belga, 11.) 6:3, 6:2, 6:4, Rafael Nadal (spanyol, 9.)–Milos Raonic (kanadai, 3.) 6:4, 7:6, 6:4.