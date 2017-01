A Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Igazgatóság és az Országos Rendőr-felügyelőség közleménye szerint fennáll a gyanú, hogy 2016 novembere és 2017 januárja között Adrian Robert Bratu 13 éves kiskorút ábrázoló pornográf anyagokat készített és birtokolt, valamint tett közzé informatikai hálózatokon.

A vizsgálatok során kiderült, hogy körülbelül 70 hamis profilja volt egy közösségi hálózaton. Kiskorúként mutatkozott be, és 10–17 év közötti gyerekekkel beszélgetett. Az egyes profilokhoz bonyolult háttértörténeteket dolgozott ki, naponta tett közzé bejegyzéseket minden felhasználói fiókról, így pedig több ezer kiskorú „barátra” tett szert. Az ügyészek szerint a 13 éves lányt ismerősnek jelölte egy személy, akinek a profilját Bratu hozta létre, és személyes adatokat kért, de a lány letiltotta a felhasználót. „Ez arra sarkallta a gyanúsítottat, hogy a lány nevében hozzon létre profilt, és a nevében obszcén képeket és trágár bejegyzéseket tegyen közzé a lány barátainak oldalain” – magyarázzák az ügyészek. A gyanúsított több kiskorúval is hasonló módon járt el a közösségi hálózaton. „Virtuális szerelmi történet” céljából hozott létre profilokat, a sértettnek pedig fenyegető üzeneteket küldözgetett.

A gyanúsított férfi fogarasi lakásán több számítógépet és adathordozót is lefoglaltak a hatóságok. A számítógépeken nagy mennyiségű szexuális tartalmú fényképet találtak, amelyek kiskorúakat ábrázolnak. Bratut őrizetbe vették, a Prahova Megyei Törvényszék pedig 30 napos előzetes le­tartóztatásba helyezte. (Agerpres)