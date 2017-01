Nyolcadik alkalommal telt meg zsúfolásig január 14–15-én a marosvásárhelyi Kultúrpalota, hogy ifjúsági, dicsőítő zenével kezdődjék el az új év. Az Égjen a láng ezúttal több volt, mint a marosvásárhelyiek és a város környéki települések évkezdő istentisztelete, ezen az alkalmon indították útjára hivatalosan a reformáció emlékéve erdélyi rendezvénysorozatát.

Jakab István, a Maros-Mezőségi Református Egyházmegye esperesének köszöntője után Kató Béla püspök felszólalásában a zene és a reformáció kapcsolatáról beszélt. A zene a reformáció korának a szívverése volt, amellyel megindult egy zenei alkotófolyamat, kulturális robbanás, amely sok zeneszerzővel gazdagította a világot. A püspök szerint a zene és az evangélium a kezdetek óta összekapcsolódott a keresztyénség történelmében. A zene ugyanis a Szentlélek eszköze. A Szentlélek teszi élővé és hatóvá az igét, és a bibliai igéktől inspirált, kegyelemben részesült emberek voltak azok, akik másokat is megragadó zenét tudtak alkotni, Isten Fia idő fölötti szívéből meghallani és megszólaltatni. Luther szerint a nép hittanoktatásának kiváló eszköze a zene és az ének. Korunk egyházi éneklését rendkívüli sokszínűség jellemzi, megosztottság tapasztalható. „2017-ben a helyesen értelmezett reformáció jegyében új rendre, új rendszerek megteremtésére van szüksége Anyaszentegyházunknak. A közös útkeresésben elengedhetetlen megérteni, hogy milyen szándék, cél mozgatja a különböző gondolkodású emberek szívét, hangját, hangszerét” – hangsúlyozta beszédében Kató Béla.

A püspök az egyházi énekeket övező viták kapcsán kijelentette, hogy olyant kell énekelni, ami biztosan Isten akarata szerint való, aminek forrása nem az emberi szív, hanem a Szentírás. Bízzunk benne, hogy az, ami most szívünkben van, és fiatalos újborként feszeget, kitörni vágyik, majd egyszer letisztult formát találva beköltözik a templomainkba is, és gazdagítja az utánunk jövő nemzedékek hitét és életét. Kató Béla szerint sokkal megbízhatóbb az, aminek helyességét, értékét nemzedékek sora próbálta meg, amelynek kimondásáért, megéléséért hitbeli őseink sokszor hatalmas, bennünket megszégyenítő áldozatot hoztak.

Gér András László, a Magyarországi Református Egyház zsinati tanácsosa köszöntőbeszédében a 2009. május 22-i református egység napjára utalva kijelentette, hogy az összefogás nemcsak beszéd és nemcsak papír, hanem konkrétum. Ilyen közös támogatási pont az Égjen a láng fesztivál is, ahol a távolságoktól függetlenül kézzelfogható módon tud megvalósulni az együtt munkálkodás. Így születik újjá, így jön létre évek óta már az egység, a valódi egység, a magyar reformátusok egysége, a politikai határok feletti lelki és gyakorlati egység. A zsinati tanácsos szerint a társadalom szerveződése a keresztyénség által átitatott civilizációban a közösségre épült, amely ma azonban már nem természetes, amelyért dolgozni kell, és áldozatot kell hozni.

A kétnapos zenei fesztivál kínálata is bővült idén, a Kultúrpalota nagytermében zajló telt házas koncertek mellett a Parázsfészek nevet viselő kisteremben kávéházi hangulatot idéző programok várták az érdeklődőket. A nagyteremben nyolc együttes, kórus mutatta be, hogy saját közösségeikben, szűkebb és tágabb környezetükben milyen módon dicsérik Istent, a mindkét napot kezdő áhítatok előtt a szászcsávási gyülekezet kórusa, valamint a Trinitatis kórus hangolt az igei bevezetőre, utánuk a Gordonka, a KRK Band és az After 5, második nap pedig a Kiskorál, a piciSófár és a FIKE Band hívta közös imára a jelenlévőket.

Az Égjen a láng szervezői évek óta odafigyelnek arra is, hogy a rendezvény ne legyen öncélú, ezért a fesztiválon összegyűlt perselypénzt közösségi, jótékony cél támogatására ajánlották fel. Idén először nem a szervezők választották ki a támogatásban részesülő szervezetet, hanem pályázat formájában minden csoportnak, szervezetnek lehetőséget nyújtottak arra, hogy bemutassák tevékenységüket. A támogatást az a szervezet nyerte el, amelyik a legjobban tudott mozgósítani a közösségi médiában. A közönség a Sarmaság Bányatelepi Református Ifjúság ÉbresztŐ projektjét szavazta meg, így az idén összegyűlt perselypénzt ők használhatják fel tevékenységük megszervezésére. A két nap alatt a két helyszínen közel négyezer résztvevő fordult meg.

Kiss Gábor